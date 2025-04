Um brinde à retomada: cervejaria atingida pela enchente no RS vai expandir por franquias pelo Brasil

Os sócios da 4Beer, indústria e bar de cervejas na região do 4o Distrito da capital gaúcha, estavam acostumados com momentos de festa. A marca, criada em 2016, foi pioneira num movimento que dominou Porto Alegre nos últimos anos: o de transformar uma antiga região industrial em polo de bares, cervejarias, inovação e arte.

Tudo foi por água abaixo — ou melhor, por água acima — há um ano, quando a enchente inundou a cervejaria por mais de 20 dias.

Com dificuldade de acesso a crédito oficial, a 4Beer encontrou uma solução criativa: um sistema próprio de financiamento com ajuda da clientela.

“Oferecemos uma taxa justa, melhor que a de um CDB, e formalizamos os contratos. Em poucos dias, mais de 30 pessoas toparam ajudar”, diz o sócio Rafael Diefenthäler.

O modelo garantiu 80% do capital necessário para a retomada. Agora, um ano depois, a fábrica e o bar operam com 80% do movimento pré-enchente. “Foi a pior crise da nossa vida”, diz Rafael, “mas, com ajuda da comunidade, resistimos”.

Expansão por franquia

O futuro é de expansão, principalmente via franquias. “Nossa meta agora é crescer pelo Brasil”, diz Caio de Santi. Chegando a novas regiões, a 4Beer se blinda de novas crises enquanto brinda à retomada na cidade em que nasceu.

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o estado desde o fim de abril do ano passado.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Neste especial, veja histórias de empresas que foram impactadas pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles são uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente.