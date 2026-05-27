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'O Brasil está no melhor dos mundos', diz CEO da Siemens

Pablo Fava, CEO da empresa no Brasil, vê país em boa posição em meio às crises globais

Pablo Fava, CEO da Siemens: empresa abrirá hub de tecnologia no Brasil (Siemens/Divulgação)

Pablo Fava, CEO da Siemens: empresa abrirá hub de tecnologia no Brasil (Siemens/Divulgação)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06h00.

Em meio à alta do petróleo e ao crescimento da demanda por energia limpa, o Brasil está bem posicionado para aproveitar as duas situações, avalia Pablo Fava, CEO da Siemens no país. Na entrevista, ele também fala sobre os impactos do acordo entre União Europeia e Mercosul e os planos da empresa em IA e inovação.

Qual é o papel do Brasil no cenário global atual?
O Brasil está no melhor dos mundos. Temos petróleo e energia sustentável. Estamos promovendo energia limpa, apesar de termos muito petróleo no Brasil. Com o preço atual do barril, há uma enorme oportunidade para explorar bem mais. E o Brasil é muito competitivo e eficiente.

Quais serão os efeitos do acordo entre UE e Mercosul?
Tudo o que falta na Europa temos na América Latina para oferecer. Aqui, há recursos naturais, como biocombustíveis, minerais críticos e comuns. Só que falta infraestrutura, investimentos e, às vezes, a capacidade organizadora do alemão. Um acordo desse abre portas para que as empresas e as pessoas possam se ajudar cada vez mais.

Como vê o avanço da IA na indústria brasileira?
A implementação já é muito rápida, mas depende bastante do segmento de cada cliente. Temos um parceiro que usa a IA para sintonia fina — ajustar a velocidade de uma linha de engarrafamento. Às vezes, um pequeno ajuste traz 1% de produtividade, o que gera muito dinheiro no fim do mês.

Quais serão os próximos passos da Siemens no Brasil?
O Brasil é muito importante, e o nosso conhecimento contribui com a Siemens no mundo todo. São Paulo é um lugar fenomenal para fazer negócios. Temos hoje o Centro Mundial de Desenvolvimento de Livestock, para o mercado de proteína animal. Em Curitiba, temos dois centros de pesquisa, em automação predial e conexões elétricas. Estamos puxando o centro de competências mundiais de biocombustíveis para o Brasil. Esses tópicos farão parte do Siemens Tech Hub Brasil, um ambiente que vamos inaugurar em maio. Ele amplia o impacto global de soluções que já desenvolvemos no país, fortalecendo a competitividade industrial e a transição energética.

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