'O Brasil está no melhor dos mundos', diz CEO da Siemens

Em meio à alta do petróleo e ao crescimento da demanda por energia limpa, o Brasil está bem posicionado para aproveitar as duas situações, avalia Pablo Fava, CEO da Siemens no país. Na entrevista, ele também fala sobre os impactos do acordo entre União Europeia e Mercosul e os planos da empresa em IA e inovação.

Qual é o papel do Brasil no cenário global atual?

O Brasil está no melhor dos mundos. Temos petróleo e energia sustentável. Estamos promovendo energia limpa, apesar de termos muito petróleo no Brasil. Com o preço atual do barril, há uma enorme oportunidade para explorar bem mais. E o Brasil é muito competitivo e eficiente.

Quais serão os efeitos do acordo entre UE e Mercosul?

Tudo o que falta na Europa temos na América Latina para oferecer. Aqui, há recursos naturais, como biocombustíveis, minerais críticos e comuns. Só que falta infraestrutura, investimentos e, às vezes, a capacidade organizadora do alemão. Um acordo desse abre portas para que as empresas e as pessoas possam se ajudar cada vez mais.

Como vê o avanço da IA na indústria brasileira?

A implementação já é muito rápida, mas depende bastante do segmento de cada cliente. Temos um parceiro que usa a IA para sintonia fina — ajustar a velocidade de uma linha de engarrafamento. Às vezes, um pequeno ajuste traz 1% de produtividade, o que gera muito dinheiro no fim do mês.

Quais serão os próximos passos da Siemens no Brasil?

O Brasil é muito importante, e o nosso conhecimento contribui com a Siemens no mundo todo. São Paulo é um lugar fenomenal para fazer negócios. Temos hoje o Centro Mundial de Desenvolvimento de Livestock, para o mercado de proteína animal. Em Curitiba, temos dois centros de pesquisa, em automação predial e conexões elétricas. Estamos puxando o centro de competências mundiais de biocombustíveis para o Brasil. Esses tópicos farão parte do Siemens Tech Hub Brasil, um ambiente que vamos inaugurar em maio. Ele amplia o impacto global de soluções que já desenvolvemos no país, fortalecendo a competitividade industrial e a transição energética.