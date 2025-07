O Brasil e vários agros

O agronegócio brasileiro é diverso, e cada agricultor adota um modelo de tomada de decisão. Esse é o resultado do estudo The Pulse of Brazilian Farmers 2025, do Boston Consulting Group (BCG). Com mais de 1.000 entrevistas, a pesquisa identificou sete perfis distintos, desafiando a ideia de homogeneidade no setor. Também revelou as diferenças entre os grupos, considerando fatores como idade, tolerância ao risco, crédito e sustentabilidade. “Cada produtor exige uma abordagem e uma estratégia específicas. O estudo foi feito para ajudar o mercado a entender melhor o campo, agir com mais inteligência e tato ao se comunicar com esse público”, afirma Lucas Moino, sócio do BCG.