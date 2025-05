Sete perfis e um agro: quem é o produtor brasileiro, segundo um estudo inédito

O produtor brasileiro apresenta uma diversidade de perfis e prioriza produtividade com sustentabilidade. Esse é o resultado do estudo inédito “The Pulse of Brazilian Farmers 2025”, conduzido pelo Boston Consulting Group (BCG). A prévia foi divulgada com exclusividade para a EXAME nesta quarta-feira, 21.

Com base em mais de 1.350 entrevistas presenciais em 10 estados que representam 84% das terras agricultáveis do país, a pesquisa investigou a complexidade do processo decisório do agricultor brasileiro, combinando aspectos funcionais e emocionais.

“O grande diferencial foi chegar no olho no olho, tomar café, construir confiança com o produtor para entender como ele pensa e como se sente ao tomar decisões”, diz Lucas Moino, sócio do BCG e líder da prática de agronegócio para Brasil e América do Sul.

Segundo o executivo, a pesquisa desmonta uma das principais ideias sobre o produtor brasileiro: de que todos são homogêneos — o estudo identificou sete perfis distintos.

Os dados mostram que 29% dos entrevistados pertencem ao perfil “Stress-Free”, caracterizado por agricultores mais velhos que priorizam segurança e têm propensão média para investir em sustentabilidade. Esse perfil valoriza a facilidade no trabalho, a segurança e a satisfação pessoal em vez de retornos financeiros ou inovações de ponta.

Por outro lado, 28% dos produtores se enquadram no perfil “Legacy & Trust”, voltado para a tradição familiar. São agricultores focados na continuidade familiar, que valorizam a confiabilidade, decisões familiares e uma abordagem constante e confiável para a agricultura.

Além deles, há o perfil “Performance-First”, formado por jovens focados em resultados, e o “Eco-Vision”, que busca expansão com responsabilidade ambiental.

“Cada produtor tem sua lógica própria e ouve quem ele confia, seja agrônomo, cooperativa ou grupo de WhatsApp. Investem cada vez mais em produtividade, mas não em expansão da área”, afirma Matheus Munhoz, gerente de projetos do BCG.

Outro dado da pesquisa mostra que o produtor brasileiro é “altamente tecnificado” e aberto à inovação. O estudo revela que o agricultor investe em insumos e práticas sustentáveis, que estão integradas ao processo produtivo.

“A agricultura tropical do Brasil tem um sistema que, por desenho, associa produtividade e sustentabilidade. As técnicas que intensificam a produção tendem a ter impacto ambiental positivo”, afirma Moino, sócio da BCG.

Segundo o executivo, no Brasil, produtividade e sustentabilidade nascem juntos. “A separação entre os dois temas, comum em outros mercados, não faz sentido aqui”, diz.

Tecnologia e crédito no agro

A pesquisa também identificou que o produtor brasileiro investe em tecnologia, mas prefere fazer isso via insumos e custeio. A escolha difere dos agricultores de outros países, afirma Moino.

Segundo o executivo do BCG, em mercados mais maduros, o produtor está mais inclinado a investir em equipamentos e investimentos a longo prazo (Capex).

“Isso reflete o ambiente macroeconômico e o estágio de desenvolvimento da agricultura local, que influenciam a tomada de decisão do produtor brasileiro”, diz.

Em relação ao crédito e ao ambiente econômico, o estudo mostra que produtor demonstra otimismo em relação ao controle que tem sobre sua propriedade, mas mantém cautela quanto ao cenário externo.

“O acesso e a precificação do risco ainda são barreiras importantes para investimentos. O produtor tem otimismo para fazer acontecer o que está sob seu controle, mas desconfia do que está fora dele”, afirma.