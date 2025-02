Novidades em hospedagem: hotéis que fazem sua estreia no Brasil em 2025

Cidades históricas, praias isoladas, centros urbanos — ou próximos. Novidades hoteleiras com bandeiras internacionais e nacionais investem em diferentes destinos brasileiros em 2025 e nos próximos anos. Em São Paulo, são duas inaugurações cinco estrelas, incluindo o W São Paulo, já em funcionamento próximo à Faria Lima, e o hotel argentino Faena. A 110 quilômetros da capital paulista foi inaugurado em dezembro de 2024 o Boa Vista Surf Lodge, voltado para (mas não somente) surfistas.

→ Vila Galé - Ouro Preto (MG)

Com 32 unidades em Portugal, 11 no Brasil, uma na Espanha e uma em Cuba, o grupo hoteleiro Vila Galé tem grandes planos para o Brasil. Está prevista para 24 de maio a inauguração do Vila Galé Collection Ouro Preto. Localizado em Cachoeira do Campo, a 20 quilômetros da cidade histórica, o projeto vai recuperar o espaço onde funcionou o primeiro regimento de cavalaria de Portugal no Brasil, em 1775. Com investimento de 120 milhões de reais, a unidade terá 312 quartos, restaurantes Massa Fina, Versátil e Inevitável, um bar, cinco piscinas aquecidas, biblioteca, sala de jogos, lago com tirolesa e áreas de plantação de vinha e olival.

Já no Norte do país, o grupo vai inaugurar o Vila Galé ­Collection Amazônia em Belém, em novembro, às vésperas da COP30 na capital paraense. Com investimento de 180 milhões de reais, o hotel butique estará localizado nos antigos armazéns 8, 8A e 7 do Porto Futuro II e terá 206 apartamentos. Para o próximo ano, serão inaugurados o Vila Galé Collection Coruripe e o Vila Galé Nep Kids em Alagoas, o Vila Galé Collection São Luís e o Vila Galé Collection Maranhão, instalados nos prédios da antiga Defensoria Pública e da Casa do Maranhão.

→ Boa Vista Surf Lodge - Porto Feliz (SP)

Boa Vista Surf Lodge em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ao lado, o interior do W Hotel (Grupo Fasano/Divulgação)

No interior do estado de São Paulo foi inaugurado em dezembro de 2024 o Boa Vista Surf Lodge, com operação ítalo-brasileira do Grupo Fasano. O hotel está localizado em Porto Feliz no empreendimento Boa Vista Village, próximo à Fazenda Boa Vista, em uma área de 8.000 metros quadrados. A decoração de interiores é assinada por Sig Bergamin e Murilo Lomas, com destaque para fotografias antigas de surfe que remetem a uma estética californiana. Ao todo, são 57 quartos, divididos em oito categorias, que variam entre 45 e 128 metros quadrados. A maior suíte do hotel, batizada de Suíte Surf Lodge, tem vista para a piscina de surfe, além de salas de estar e de jantar, cozinha e varanda. Estrada Municipal PFZ, 373-B, lote 1, Boa Vista Village, Porto Feliz, SP

→ W Hotel | São Paulo (SP)

W Hotel (W Hotel/Divulgação)

Com 40 andares, a primeira unidade do W Hotel foi inaugurada em dezembro de 2024 em São Paulo, na região da Faria Lima. Sob o lema “Whatever/Whenever”, os hóspedes podem ter os desejos realizados por meio de um W ­Insider, funcionário dedicado a melhorar a hospitalidade. Pode ser uma massagem para uma dor muscular ou uma reserva para um jantar especial. São 179 acomodações com diferentes vistas para a cidade, já que os quartos do hotel começam no 25o andar. Um dos restaurantes, Baio Cozinha Sulista, no 23o andar, tem menu assinado pelo chef Tuca Mezzomo. Do forno Josper saem pratos grelhados e assados na brasa com inspirações sulistas, como o contrafilé com osso acompanhado de porcini catarinense, batatas ao murro e folhas (428 reais) e o carré de porco preto com creme de feijão branco e radicchio verde (118 reais). Um andar acima está o Yōso Bar e Café, com experiências que mudam ao longo do dia, de uma seleção de pâtisseries e cafés a uma coquetelaria japonesa contemporânea à noite. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, São Paulo

→ Faena | São Paulo (SP)

Interior do Faena: a primeira unidade no Brasil ficará perto da Faria Lima (Faena/Divulgação)

Não tão distante, próximo das Avenidas Faria Lima e Rebouças, será inaugurado em 2027 o primeiro Faena no Brasil. Em uma área de 20.000 metros quadrados estarão duas torres de 155 metros de altura, mais de 100 apartamentos que variam entre 286 e 1.024 metros quadrados e 100 quartos de hotel, que terão a gestão do grupo francês Accor. O empreendimento será um jardim suspenso em São Paulo, já que todas as varandas juntas terão quase 5 quilômetros quadrados e restaurante assinado pelo premiado chef argentino Francis Mallmann.

Destinos sustentáveis

Estão em alta roteiros que propõem a conservação da biodiversidade

Os viajantes estão cada vez mais conscientes de sua pegada ambiental e são atraídos por opções de viagens sustentáveis, com a conservação da biodiversidade e do patrimônio cultural.

Na pesquisa anual do booking.com, 94% dos viajantes da América Latina destacaram a importância das viagens sustentáveis. Em Belize, os hotéis Blancaneaux Lodge e Turtle Inn foram pensados para se misturarem com o ambiente, e todo o material utilizado para a construção das vilas tem certificação e é proveniente da região. Já no Panamá, o La Coralina Island House, em Bocas del Toro, tem um programa de restauração e recuperação de corais por meio da ONG Coral Nation, comprometida a preservar os ecossistemas marinhos envolvendo as comunidades.

Blancaneaux Lodge: Mountain Pine Ridge Reserve, Blancaneaux; Belize Turtle Inn: GJJQ+CF2, Placencia; Belize La Coralina Island House: Ruta Principal a Bluff, Panamá