Boa Vista Surf Lodge, da JHSF, chega ao mercado hoteleiro de luxo

Parte da expansão hoteleira da JHSF, o Boa Vista Surf Lodge promete mudar a concepção da hotelaria de luxo no país. Com a operação e expertise do Grupo Fasano, o empreendimento está localizado na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo.

“Estamos honrados em lançar o primeiro hotel com piscina de Surf da América Latina, com a inauguração da nossa nova marca Boa Vista Surf Lodge, que conecta o espírito esportivo e a atmosfera de praia com a qualidade e a excelência do atendimento que é o nosso DNA”, diz Augusto Martins, CEO da JHSF.

Em uma área de 8 mil metros quadrados, o novo hotel Boa Vista Surf Lodge tem decoração de interiores assinada por Sig Bergamim e Murilo Lomas, com acompanhamento do Grupo Fasano.

Ao todo são 57 quartos divididos em oito categorias que variam entre 45 à 128 metros quadrados. A maior suíte do hotel, batizada de Suíte Surf Lodge, tem vista para a piscina de Surf, além de salas de estar e de jantar, cozinha e ampla varanda. A diária média prevista é de R$ 3.500.

“O Boa Vista Surf Lodge é um hotel com um atrativo único dentro do Grupo. O projeto está localizado no empreendimento Boa Vista Village e integra o complexo Boa Vista, onde também está localizado o Hotel Fasano Boa Vista”, diz Beny Fiterman, Diretor Geral do Grupo Fasano.

Área de lazer

Um dos grandes diferenciais do Boa Vista Surf Lodge é a área de lazer, a começar pela primeira piscina da América Latina para prática de surf - com 220m de extensão e tecnologia exclusiva com capacidade para reprodução de mais de 100 diferentes tipos de ondas. Além disso, a piscina foi construída envolta de uma faixa de areia, criando uma atmosfera de praia.

Os hóspedes também poderão usufruir das quadras de tênis e beach tennis, academia, piscinas interna, Spa e outras salas multiuso.

O espaço de eventos conta ainda com 3 salas que podem ser utilizadas separadamente ou unificadas em um ambiente só, com metragens entre 31 e 56 metros quadrados. A capacidade de cada sala é de 20 pessoas sentadas e as 3 salas unificadas recebem até 200 pessoas para um coquetel, por exemplo.