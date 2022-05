Nossos múltiplos olhares sobre 2022

“Como é difícil fotografar na Amazônia”, me contou o editor de fotografia da EXAME, Leandro Fonseca, quando editávamos a reportagem sobre turismo sustentável para esta edição. Leandro passou uma semana no Amazonas no final de abril, junto com o editor de ESG, Rodrigo Caetano. O material publicado mostra como ele superou com louvor o desafio da umidade.

É uma situação diferente para um profissional com 34 anos de carreira, acostumado mais a clicar executivos e empreendedores do que ribeirinhos. Assim como todos os jornalistas, designers e fotógrafos da EXAME, Leandro vive uma rotina cada vez mais diversificada e inovadora nos últimos meses. Também para esta edição invadiu bares, cozinhas e hotéis para clicar empresários e chefs que protagonizam a retomada do setor de serviços. Ao todo, esta edição traz 34 fotos de nosso editor de imagens. “Um recorde”, afirma.

A editora de arte Carolina Gehlen, com 12 anos de história na EXAME, é outro símbolo dessa onda inovadora que toma conta de nossa redação. Nesta edição ela não só coor­denou os trabalhos do time de design como produziu quatro capas diferentes que retratam, com bom gosto e cores marcantes, a retomada de hotéis, bares e restaurantes. De quebra, ainda assinou uma reportagem deliciosa sobre novos resorts de esqui na Suíça, fruto de uma viagem realizada em fevereiro. O “frila” de Carol para a seção Casual não é a única estreia em nossa frente de estilo de vida.

Ivan Padilla, editor de Casual, coordenou pela primeira vez a elaboração de um ranking com os melhores restaurantes do Brasil. O resultado é um mergulho em 100 endereços conhecidos e novatos, de norte a sul do país, que mostram uma enorme diversidade de propostas, preços e abordagens. Com ele, a EXAME­ reforça sua veia inovadora e empreendedora, preocupada não só em contar histórias inspiradoras no mundo corporativo mas também em ajudar seus leitores e assinantes a desfrutar mais e melhor os prazeres possíveis em mais um ano complexo.

A pandemia deu lugar à guerra, à inflação e a aumentos nas taxas de juro. São temas recorrentes na cobertura física e digital da EXAME. E estão contemplados nesta edição. Mas, no texto do Rodrigo, na reportagem e nas artes da Carol e seu time, nas fotos do Leandro e no ranking inédito conduzido pelo Ivan, mostramos quanto pretendemos levar relevância e impacto para um aspecto mais amplo de sua rotina, de seus negócios e de seu bem-estar. Boa leitura!