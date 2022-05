Tímido no Brasil, ecoturismo movimenta US$ 170 bilhões por ano no mundo

De dezembro a maio é época de cheia na Amazônia. As águas do Rio Negro sobem mais de 20 metros em alguns pontos e alcançam a copa das árvores. Avistar um bicho, exceto os pássaros, fica difícil. À noite, a Lua, encoberta pelas nuvens da chuva constante, ilumina pouco. A grande atração para os turistas que se arriscam na escuridão é o espelho d’água, que faz do rio e do céu quase a mesma paisagem. E há os jacarés.

Deitado de bruços na proa da “voadeira”, como são chamados os barcos rápidos de alumínio na região, o guia Josué Basílio aponta a lanterna para uma ilha de galhos retorcidos e mato. Lentamente, o barqueiro conduz a embarcação para dentro da mata fechada, em silêncio. Basílio desliga a lanterna e, num movimento rápido, mergulha as duas mãos na água entre a vegetação. Ele se levanta cuidadosamente, com um jacaré de 1 metro e meio em suas mãos. “É um jacaré-tinga, da família dos caimans”, explica o guia. “Ele é jovem, tem uns 5 ou 6 anos.”

1. ESG-2 zoom_out_map 1 /3 Vista de um mirante no Parque Nacional de Anavilhanas (Leandro Fonseca/Exame)

2. ESG-3 zoom_out_map 2 /3 O restaurante do Hotel Mirante do Gavião Lodge (Leandro Fonseca/Exame)

3. ESG-4 zoom_out_map 3/3 Grutas do Madadá (Leandro Fonseca/Exame)

A vida de um jovem jacaré na Amazônia não é fácil. Até alcançar um tamanho de adulto, acima de 2 metros, ele é mais presa do que caçador. Onças, piranhas e outros bichos se aproveitam da fragilidade desses seres pré-históricos antes que se tornem predadores implacáveis, no topo da cadeia alimentar. Basílio conhece cada espécie presente no Rio Negro. São quatro: jacaré-açu, jacaré-tinga, jacaré-paguá e jacaré-coroa. Não há no mundo lugar com maior variedade de jacarés do que a Amazônia.

Basílio é um guia freelancer. Descendente de indígenas e com família na Bolívia, ele demonstra conhecimento sobre cada aspecto da vida amazônica. Já foi picado por cobra, mordido por jacaré, virou voadeira na corredeira e diz ser capaz de viver apenas da floresta. Sua base fica na região de Novo Airão, município de 100.000 habitantes a 3 horas de carro de Manaus, no Amazonas. Nos últimos 20 anos, a cidade se tornou um polo do ecoturismo no estado, graças a um apelo sustentável iniciado pelos próprios moradores. Hoje, a região abriga um resort de luxo, é destino de cruzeiros de alto padrão e está prestes a receber mais um empreendimento hoteleiro. Ali, ninguém quer saber de desmatamento.

LEIA TAMBÉM: Carlos Nobre é o 1º cientista brasileiro na Royal Society desde Pedro II

Turismo que conserva

O mercado do ecoturismo, ou turismo sustentável, movimentou 176 bilhões de dólares em 2020 no mundo, segundo dados da empresa de pesquisas americana Million Insights. A projeção é alcançar 385 bilhões de dólares até 2028, um crescimento anual superior a 10%. Para além da grana, é um segmento que emprega muita gente. Líder em atrair esse tipo de turista, a Austrália conta com mais de 1 milhão de pessoas trabalhando na área. O Brasil, apesar de superar a Austrália em biodiversidade, ainda é tímido nesse mercado. Estima-se que o turismo sustentável movimente, por aqui, não mais do que 80 milhões de dólares ao ano.

As oportunidades, no entanto, são imensas. O empresário Ruy Tone, dono de uma agência de viagens especializada em turismo “exótico”, construiu em Novo Airão o Mirante do Gavião Lodge. Inaugurado em 2014, às margens do Rio Negro, o hotel aproveita sua localização privilegiada para atrair turistas endinheirados, principalmente os estrangeiros. Ele oferece 12 acomodações com vista para o Parque Nacional de Anavilhanas, onde está o segundo maior arquipélago fluvial do mundo.

O projeto, assinado pelo escritório Atelier O’Reilly Sustainable Strategies, é todo sustentável: energia solar, ventilação natural, piso elevado para preservar a permeabilidade do solo e paisagismo inspirado na expedição de Margaret Mee, a Dama das Bromélias, artista britânica que se especializou em retratar plantas da Amazônia.

1. ESG-7 zoom_out_map 1 /3 O guia de selva Josué Basílio (Leandro Fonseca/Exame)

2. ESG-5 zoom_out_map 2 /3 A chef Débora Shornik, do Caxiri (Leandro Fonseca/Exame)

3. ESG-10 zoom_out_map 3/3 Ruy Tone, dono do Mirante do Gavião Lodge (Leandro Fonseca/Exame)

Tone foi buscar na África um modelo de negócios para seu projeto na Amazônia. “Eu sempre gostei de viajar e brinco que montei a agência para justificar minhas ausências”, afirma. Filho de um engenheiro, o empresário herdou uma pequena construtora e, com a expansão do negócio, obteve recursos para se lançar no turismo. O conhecimento na área ele adquiriu em suas viagens de mochila nas costas e pouco dinheiro. “Conheci muitas iniciativas de preservação baseadas no turismo, mas, quando quis incluir a Amazônia em meus roteiros, não encontrei nada parecido”, diz ele.

O maior desafio do turismo sustentável, para Tone, está no relacionamento com a comunidade. A atividade se torna predatória a partir do momento em que exclui o morador local da cadeia de negócios. Na Amazônia, a dificuldade é maior por causa do isolamento das comunidades e da falta de acesso a educação e serviços básicos. “Eu consigo engajar uma comunidade, mas preciso de alguém que faça a gestão local do negócio. Isso é complicado”, afirma Tone. Para contornar o problema, ele tem investido na construção e em reformas de escolas. “Se eu construir 1.000 escolas, aí, sim, contribuirei para o turismo local.”

Cerca de 80% dos clientes do Mirante do Gavião Lodge e da Expedição Katerre, outra empresa de Tone que oferece cruzeiros pela região, são estrangeiros. Há certa desconexão do brasileiro com a Amazônia. Ele prefere ir para o exterior antes de conhecer a floresta. Esse distanciamento se dá até em Manaus.

Quando chegou ao Amazonas, a chef paulista Débora Shornik se impressionou com os hábitos alimentares locais. “Toda comida vinha de fora”, diz ela. À parte o desafio logístico, isso faz ainda menos sentido quando se olha para a riqueza nutricional da região. Shornik hoje é parte de um movimento que busca desenvolver a alta gastronomia amazônica partindo de ingredientes e da cultura locais. Seu restaurante, o Caxiri, é especializado em peixes como tambaqui e pirarucu, e no tempero do tucupi, um caldo extraído da mandioca brava. “É preciso respeitar a sazonalidade e os ciclos da natureza”, diz ela.



A lenda do boto

A alguns minutos do Mirante do Gavião Lodge está o Flutuante dos Botos, o maior exemplo de como o empreendedorismo da comunidade pode fomentar o turismo — Tone, inclusive, prefere usar o termo turismo de base comunitária. Aos 8 anos, Marisa Granjeiro, nascida e criada em Novo Airão, se encantou por um boto que se aproximou enquanto ela brincava na beira do rio em frente ao restaurante da mãe, Marilda.

A palavra “encantar”, no entanto, tinha outro significado. Dizia a lenda que o boto se transformava em um homem galante, que seduzia as mulheres e as engravidava. Com medo, a população até matava os botos. “Depois do exame de DNA, nunca mais o boto engravidou alguém”, diz a menina, hoje com 30 anos.

Seu encantamento a fez criar um relacionamento com um grupo de botos cor-de-rosa, os mais identificados com a Amazônia e mais afeitos ao contato com humanos — o boto cinza é até mais numeroso, porém raramente se aproxima dos homens. Granjeiro passou a alimentar os bichinhos, e logo a história da menina que nadava com os botos se espalhou. Foi o suficiente para atrair turistas interessados na experiência.

LEIA TAMBÉM: Desmatamento na Amazônia em abril é o maior da história. Saiba onde ocorre

Atualmente, ela cuida do flutuan­te que fica no local onde teve os primeiros contatos com os botos. Para dar sustentabilidade ao negócio, ela estudou conservação natural e hoje passa esse conhecimento aos turistas e às crianças das escolas locais. Foi Granjeiro que deu fama a Novo Airão, a cidade dos botos, onde Tone prepara a construção de um segundo hotel de luxo, igualmente sustentável. Há diversas maneiras de desenvolver o turismo. Umas são mais corretas do que outras.