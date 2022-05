Resorts nos Alpes oferecem a sensação aconchegante de casa

Pense na tranquilidade das montanhas, no cair da neve. Ou então em lojas de luxo, restaurantes badalados. Depois de conhecer a maior área de esqui do planeta e deslumbrar-se com as incríveis paisagens dos Alpes, tudo que você precisará será recuperar o fôlego, ainda mais após uma pandemia. E nada melhor do que fazer isso se sentindo em casa, especialmente onde tudo é feito sob medida para seu conforto. Pensando nisso, a rede de hotel e residências Ultima Collection uniu o luxo à hospitalidade de uma forma muito especial. Do nascer ao pôr do sol, e com vistas deslumbrantes, você experimentará delícias culinárias e tratamentos de spa customizados em um espaço repleto de pequenas surpresas cuidadosamente preparadas para os hóspedes.

Courchevel está a cerca de 2 horas de Genebra, na Suíça. O famoso resort de esqui francês é dividido em cinco altitudes, de 1.100 a 1.850 metros. Ali está a maior área de esqui do mundo, com 600 quilômetros de pistas conectadas que também interligam vilarejos e vales. Com acesso ski-in/ski-out (permitindo acessar as pistas a partir do resort) e localizado nas encostas de Belvédère, entre Courchevel 1850 e a floresta de La Rosière, o Ultima Courchevel Belvédère foi inaugurado em dezembro de 2021. Ele tem apenas 13 chalés privativos, cada um com quatro ou cinco suítes, além de sala e cozinhas compartilhadas. É só pegar o elevador para descer até os dormitórios, a sala de cinema ou a lavanderia. Para completar, cada residência conta com um mordomo particular que serve um delicioso café da manhã, incluso nas diárias. Além disso, ele gerencia as demandas do dia a dia, como ir à pista de esqui, contratar um instrutor ou deslocar-se até outras altitudes.

Os ambientes são planejados para quem está sempre buscando novos ares. Em parceria com a Bel-Air, um dos principais grupos de galerias de arte contemporânea da Europa, a propriedade exibe obras em vários espaços, além de livros de design, arte, arquitetura, moda e viagem. Como muitos hóspedes tendem a virar usuários frequentes, a decoração é trocada de tempos em tempos, o que confere um frescor de novidade a cada temporada. O mesmo cuidado e a mesma atenção aparecem em cada detalhe do empreendimento. Do restaurante que valoriza os ingredientes locais à piscina aquecida com vista para os Alpes, passando pelo alto padrão de serviços essenciais, como spa, academia, sauna e salão de beleza.

Também a 2 horas de Genebra, o primeiro lançamento da marca, de 2016, pode ser visitado em Gstaad, localizada no Cantão de Berna, na Suíça alemã. O hotel teve suas 11 suítes e seis residências (com até quatro suítes cada uma) renovadas para a temporada. Você vai encontrar a arquitetura tradicional suíça hamonizada com toda a praticidade moderna. Assim como em Courchevel, o lugar foi pensado para quem deseja se sentir em casa. A cozinha das residências recebe os hóspedes com um kit de boas-vindas para quem adora se aventurar no fogão. Mas caso você queira passar longe dele, não há problema: um chef e um restaurante estarão à sua disposição. Além disso, o premiado café da manhã pode ser servido na sua residência.

Muito próximo ao hotel, o centro de Gstaad é livre de carros e possui construções em autêntico estilo alpino. Há ótimos restaurantes, cafés, bares, lojas e galerias de arte. Depois de um passeio, e combinando com o luxo e a discrição de Gstaad, nada melhor do que aproveitar o Ultima Spa. Com 800 metros quadrados, ele conta com tratamentos estéticos, piscina térmica, jacuzzis­ interna e externa e sauna.

Para começar a noite, peça um drinque no bar que fica no lob­by. O suntuoso espaço amadeirado e muito confortável conta com um simpático staff pronto para atender os pedidos dos hóspedes — e se prepara para a próxima temporada.

