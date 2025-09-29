Passageiro é preso pela PF após falsa ameaça de bomba em voo de Belém

A Polícia Federal do Pará prendeu na última sexta-feira um passageiro que fez declarações sobre estar levando uma bomba em um voo que partiria de Belém até Marabá. O homem foi detido e levado à Superintendência da Polícia Federal.

O passageiro foi autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo. A pena pode variar entre dois a cinco anos de prisão.

“Brincadeira” cancela voo e mobiliza esquadrão antibombas

O homem chegou a afirmar que se tratava de uma “brincadeira”. No entanto, a declaração levou o aeroporto a aplicar os protocolos de segurança. O voo foi cancelado, a aeronave evacuada e equipes especializadas foram acionadas.

Agentes do esquadrão antibombas da Polícia Militar do Pará participaram da ação, "causando transtornos a passageiros e ao funcionamento do aeroporto", acrescenta a PF. Nenhum explosivo foi encontrado pelos policiais.

Produtos apreendidos e alerta da PF

Durante a revista, foram apreendidos produtos usados em procedimentos estéticos, sem comprovação de origem, que irão passar por perícia.

"A Polícia Federal lembra que qualquer ameaça à segurança de voo, mesmo dita como ‘brincadeira’, é tratada como crime e pode resultar em prisão", afirmou a corporação em nota.