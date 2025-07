"Espero que o bitcoin quebre", diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre" compartilhou um desejo inusitado sobre o bitcoin na última semana. O escritor, famoso por suas previsões de um grande colapso da economia mundial, também é um grande defensor do investimento em ativos como ouro, prata e bitcoin. No entanto, Kiyosaki afirmou em suas redes sociais que "deseja que o bitcoin quebre".

CLICK BAIT Losers keeps warning of a Bitcoin crash. They want to frighten off the speculators. I hope Bitcoin crashes. I will only buy more. Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 5, 2025

"Os perdedores do click bait continuam alertando sobre um colapso do bitcoin. Eles querem assustar os especuladores. Espero que o bitcoin quebre. Só vou comprar mais", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

Anteriormente, o autor de best-seller já compartilhou previsões otimistas para o bitcoin, de até US$ 1 milhão. No momento, a criptomoeda é o sexto maior ativo do mundo, superando empresas como Google e Tesla, e é cotada acima de US$ 100 mil.

Para Kiyosaki, o bitcoin "tornou fácil ficar rico" e "só os burros não conseguem".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok