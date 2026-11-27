Repórter de Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06h00.
Pesquisa inédita realizada pela EXAME com empreendedores do Prêmio Negócios em Expansão revela os planos para 2027, e mostra que a maioria projeta aumentar faturamento, mesmo mostrando baixa confiança na política econômica e fiscal. Impostos, investimentos e inteligência artificial estão entre as principais preocupações e prioridades.
73,3% dos empresários esperam aumentar o faturamento em 2027. Desses, a maior fatia, 25,6%, projeta crescer acima de 30%. Outros 23,3% esperam avançar entre 15% e 30%, e 24,4%, até 15%. Um em cada cinco (20%) prevê faturamento estável, e 6,7% esperam queda.
O otimismo com os negócios contrasta com a avaliação do cenário: 73,3% dizem ter baixa confiança na política econômica e fiscal do país, e apenas 3,3% afirmam ter confiança alta. O aumento de impostos e os efeitos da reforma tributária são o maior risco econômico para 2027 e 2028, apontado por 51,1%. Em seguida aparecem juros elevados e custo do crédito (24,5%), inflação e perda de renda (20%) e oscilações do câmbio (4,4%).
Sobre as margens, 46,7% esperam redução com a reforma tributária, e 31% ainda não calcularam o impacto. Para 15,6%, o efeito será neutro ou compensado por créditos, e só 6,7% esperam margens maiores com a simplificação. Muitas empresas ainda refazem as contas para 2027.
O resultado da eleição presidencial levou cerca de quatro em cada dez empresários à cautela e ao adiamento de decisões de investimento. Outros 34,4% mantiveram os planos, 23,3% reduziram o orçamento e apenas 1,1% aceleraram os investimentos.
A prudência aparece também nas contratações: 46,7% pretendem congelar vagas ou apenas repor funcionários em 2027. Já 30% planejam aumentar a equipe em até 20%, e 10%, em mais de 20%. Outros 13,3% devem reduzir o quadro.
Na inovação, a prioridade é clara: 58,9% apostam em inteligência artificial e automação, à frente do lançamento de novos produtos e serviços (25,6%) e da expansão para novos mercados. Questionados sobre uma palavra para definir os negócios em 2027, os empresários escolheram resiliência (42,2%), seguida de incerteza (21,1%), cautela (20%), otimismo (10%) e oportunidade (6,7%).
Três empresas mostram como esses dilemas aparecem na prática: o Rico Parrilla, que adiou investimentos e quer chegar a seis restaurantes até 2030; a Blaus, fábrica de sorvetes de Belém que aposta em turistas e franquias; e o Carteiro Amigo, da Rocinha, que faz as contas da reforma tributária.
Metodologia: pesquisa realizada pela EXAME entre 4 e 10 de novembro, com 90 respostas de empresários com faturamento entre 2 milhões e 600 milhões de reais, em cargos de alta liderança (sócios-fundadores, CEOs e C-levels).
Glossário
O que é política econômica e fiscal?
É o conjunto de decisões do governo sobre gastos públicos, impostos, dívida e juros, que influencia inflação, crédito, consumo e o ambiente de investimento das empresas.
O que é a reforma tributária?
É a mudança no sistema de impostos sobre o consumo no Brasil, que substitui tributos como PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI pela CBS e pelo IBS, com transição gradual a partir de 2026.
O que é custo do crédito?
É o quanto uma empresa ou pessoa paga para tomar dinheiro emprestado, somando juros, tarifas e encargos. No Brasil, é fortemente influenciado pela taxa Selic.