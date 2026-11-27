Pesquisa inédita realizada pela EXAME com empreendedores do Prêmio Negócios em Expansão revela os planos para 2027, e mostra que a maioria projeta aumentar faturamento, mesmo mostrando baixa confiança na política econômica e fiscal. Impostos, investimentos e inteligência artificial estão entre as principais preocupações e prioridades.

Faturamento: a maioria espera crescer

73,3% dos empresários esperam aumentar o faturamento em 2027. Desses, a maior fatia, 25,6%, projeta crescer acima de 30%. Outros 23,3% esperam avançar entre 15% e 30%, e 24,4%, até 15%. Um em cada cinco (20%) prevê faturamento estável, e 6,7% esperam queda.

Confiança baixa e medo dos impostos

O otimismo com os negócios contrasta com a avaliação do cenário: 73,3% dizem ter baixa confiança na política econômica e fiscal do país, e apenas 3,3% afirmam ter confiança alta. O aumento de impostos e os efeitos da reforma tributária são o maior risco econômico para 2027 e 2028, apontado por 51,1%. Em seguida aparecem juros elevados e custo do crédito (24,5%), inflação e perda de renda (20%) e oscilações do câmbio (4,4%).

Sobre as margens, 46,7% esperam redução com a reforma tributária, e 31% ainda não calcularam o impacto. Para 15,6%, o efeito será neutro ou compensado por créditos, e só 6,7% esperam margens maiores com a simplificação. Muitas empresas ainda refazem as contas para 2027.

Eleição deixou investimentos em espera

O resultado da eleição presidencial levou cerca de quatro em cada dez empresários à cautela e ao adiamento de decisões de investimento. Outros 34,4% mantiveram os planos, 23,3% reduziram o orçamento e apenas 1,1% aceleraram os investimentos.

A prudência aparece também nas contratações: 46,7% pretendem congelar vagas ou apenas repor funcionários em 2027. Já 30% planejam aumentar a equipe em até 20%, e 10%, em mais de 20%. Outros 13,3% devem reduzir o quadro.

Inteligência artificial lidera as apostas

Na inovação, a prioridade é clara: 58,9% apostam em inteligência artificial e automação, à frente do lançamento de novos produtos e serviços (25,6%) e da expansão para novos mercados. Questionados sobre uma palavra para definir os negócios em 2027, os empresários escolheram resiliência (42,2%), seguida de incerteza (21,1%), cautela (20%), otimismo (10%) e oportunidade (6,7%).

Os casos

Três empresas mostram como esses dilemas aparecem na prática: o Rico Parrilla, que adiou investimentos e quer chegar a seis restaurantes até 2030; a Blaus, fábrica de sorvetes de Belém que aposta em turistas e franquias; e o Carteiro Amigo, da Rocinha, que faz as contas da reforma tributária.

Metodologia: pesquisa realizada pela EXAME entre 4 e 10 de novembro, com 90 respostas de empresários com faturamento entre 2 milhões e 600 milhões de reais, em cargos de alta liderança (sócios-fundadores, CEOs e C-levels).