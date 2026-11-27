A cada quatro anos, empreendedores acompanham atentos o resultado das eleições presidenciais para traçar os próximos passos de seus negócios. Ou mesmo recalcular as rotas, como em 2026, quando, pela primeira vez, o candidato que terminou o primeiro turno atrás conseguiu virar a disputa no segundo. Confirmada a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, as atenções dos empresários se voltam para dentro das operações. Assuntos não faltam, dos juros elevados e do crédito caro à reforma tributária. O risco de aumento de impostos e as incertezas sobre a reforma, aliás, são a principal preocupação de 51,1% dos empreendedores para 2027 e 2028, segundo pesquisa inédita da EXAME com líderes de empresas do ranking Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país.

No setor de restaurantes, a lista de desafios inclui ainda a chegada da escala de trabalho 5x2, que exigirá uma reorganização das equipes. É nesse cenário que o arquiteto Mário Bueno, acostumado a projetar restaurantes, agora precisa fazer as contas para expandir o seu. Depois de trabalhar na implantação de unidades do Burger King, ele abriu um escritório de arquitetura especializado no setor gastronômico. Foi assim que conheceu Marcelo Guindani, com mais de 30 anos de experiência na operação de restaurantes. Em 2023, os dois começaram a desenhar o Rico Parrilla, uma casa especializada em carnes premium. O negócio saiu do PowerPoint em maio de 2024, com a inauguração da primeira unidade, em São Paulo. Em 2025, primeiro ano completo de operação, a receita chegou a 7,6 milhões de reais, um avanço de 119,6% ante o ano anterior. Em outubro, a marca inaugurou a segunda unidade, também em São Paulo.

O objetivo é chegar a seis endereços até 2030. A velocidade dessa expansão, porém, dependerá de fatores que vão além da cozinha. “O grande desafio que enxergo é do custo do capital”, diz Bueno. Com os juros elevados, atrair investidores exige uma rentabilidade capaz de compensar o retorno das aplicações financeiras. Na pesquisa da EXAME, 72,2% dos entrevistados apontam o reinvestimento do próprio caixa como principal fonte para financiar o crescimento. Bueno, por sua vez, vê nas linhas subsidiadas de crédito uma alternativa para sustentar a expansão. Por enquanto, adotou cautela e adiou novas decisões de investimento para o primeiro semestre de 2027, movimento semelhante ao de 41,1% dos empresários consultados.

A segunda casa foi uma exceção calculada. A oportunidade surgiu com incentivos comerciais oferecidos pelo empreendimento e a possibilidade de diluir despesas entre duas unidades. Para apertar ainda mais os custos, Bueno também recorre à inteligência artificial no controle de estoques, na conferência de inventários e no cruzamento de dados financeiros. A tecnologia é a principal aposta de inovação de 58,9% dos empresários ouvidos pela EXAME.

A preocupação também chega a negócios que já atravessaram muitos governos. Em Porto Alegre, a Churrascaria Santo Antônio, fundada em 1935 e considerada a primeira do Brasil, é comandada por Jorge Aita, da terceira geração da família. A nove anos do centenário, a empresa mantém planos de expansão, mas também adiou decisões de investimento para 2027. Aita aponta a carga tributária como principal preocupação e pretende financiar o crescimento com recursos próprios.

No Rico Parrilla, a expectativa é continuar crescendo, mas sem deixar que a abertura de novas unidades comprometa os resultados das anteriores. Bueno não descarta acelerar o plano caso os números permitam. Com a segunda casa, receitas e despesas passaram a ser divididas entre mais endereços. A terceira, por enquanto, ainda precisa passar pela planilha.