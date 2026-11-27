Em logística, alguns centavos podem decidir se uma entrega deu lucro ou prejuízo. É essa a conta que Thiago Monsores, sócio do Carteiro Amigo, faz para 2027. Com a reforma tributária, ele teme que mudanças nos créditos de impostos sobre serviços contratados apertem as margens. “A gente não consegue ficar toda hora precificando e mudando contratos com os nossos clientes”, diz.

Criado em 2000, na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Carteiro Amigo começou como uma espécie de caixa-postal para moradores com dificuldade de receber correspondências. Hoje, mais de 4.000 pessoas pagam cerca de 25 reais por mês pelo serviço. A empresa também se tornou uma transportadora de última milha, com mais de 16 unidades e entregas para redes como O Boticário, Renner e TIM. Cerca de 90% da mão de obra vem de comunidades.

Ex-gerente de inovação da Ipiranga, Monsores chegou em 2022 para ajudar nessa transformação. A meta é faturar 15 milhões de reais em 2027, mas ele sabe que uma pequena variação nos impostos pode fazer diferença em milhares de entregas. A dúvida não é só dele: na pesquisa da EXAME, 31,1% dos empresários ainda não conseguem mensurar o impacto da reforma tributária sobre as margens, enquanto 46,7% esperam uma redução. Para fazer as contas, Monsores recorre a especialistas tributários. Antes de ampliar as rotas, é preciso descobrir quanto custará percorrê-las.