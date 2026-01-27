Entre becos e entregas: como esta startup quer vencer a guerra dos fretes

Foi em meio à pandemia que ­Katrine Scomparin e Leonardo Medeiros decidiram trocar carreiras corporativas em São Paulo para criar um negócio de impacto no Rio de Janeiro. A naPorta é uma empresa de logística que faz entregas em comunidades cariocas, locais onde as transportadoras tradicionais não atuam.

Com operação feita por entregadores locais, com rotas otimizadas e tecnologia própria, a proposta é conectar grandes marcas a territórios historicamente invisíveis para o varejo. Em pouco tempo, a empresa passou a atender dezenas de comunidades do Rio e virou solução para clientes de grande porte interessados em operar nas favelas. Mas o crescimento acelerado trouxe gargalos difíceis de ignorar.

“Nossos maiores desafios hoje são precificação, fluxo de caixa e reconhecimento de valor”, diz Medeiros no novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas. Para ajudá-los a organizar a casa, o mentor da vez foi Sérgio Bocayuva, CEO da Usaflex, rede com mais de 300 lojas no Brasil e presença em 60 países.

Durante a mentoria, apontou riscos como a alta dependência de poucos clientes, a falta de capital de giro e a ausência de uma chancela que traduza o impacto social da operação em valor percebido, tanto para investidores quanto para os próprios contratantes.

“Vocês têm propósito e tecnologia, mas precisam transformar isso em gestão estruturada”, diz. Ele também alertou para a falta de chancela para validar o impacto social da empresa. “Sem uma certificadora, vocês continuam sendo vistos só como logística.”

“A gente precisa mostrar nosso valor para não ser comparado com uma logística comum. O que fazemos tem impacto dentro da comunidade”, diz Scomparin.

Ao final, Bocayuva sugeriu a entrada de um sócio estratégico, com experiência em logística e redes de relacionamento, para acelerar a próxima fase do negócio.

Lições de Sérgio Bocayuva para negócios de impacto



1. Busque chancela

Certificações ou selos de impacto podem transformar iniciativas sociais em valor percebido por clientes, investidores e grandes marcas.

2. Organize a casa antes de acelerar

Sem indicadores claros, é impossível tomar decisões estratégicas com segurança.

3. Traga um sócio estratégico

Capital financeiro ajuda, mas o conhecimento técnico e a rede de contatos de um sócio estratégico podem acelerar muito mais.

4. Diversifique sua base de clientes

Evite depender de poucos contratos. Diminua riscos jurídicos e busque novos mercados.

5. Use conexões como alavanca de crescimento

Problemas operacionais e desafios de expansão podem ser resolvidos.

Choque de Gestão

Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.