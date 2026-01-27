Como esta padaria artesanal planeja superar crise de gestão para crescer

Dois cozinheiros se conheceram na faculdade e decidiram transformar a paixão em um negócio próprio na Vila Mariana, em São Paulo. Antes de abrirem as portas da Esquina do Pão, Alana Fonseca e Brunno Leon atendiam restaurantes de forma independente. Com o tempo, passaram a fornecer pães artesanais para casas renomadas da capital paulista, como Spot e Ritz, o que eventualmente levou a uma loja de bairro e a um serviço de delivery para a região.

O crescimento veio, mas acompanhado de uma virada perigosa: o excesso de trabalho operacional deixou o casal cada vez mais dentro da cozinha e menos à frente da gestão.

Esse é o ponto de esgotamento típico de muitas pequenas empresas: quando o dia a dia consome todo o tempo dos donos, a empresa para de olhar adiante e passa a reagir a problemas imediatos — seja um forno que quebra, seja uma conta que vence —, deixando em segundo plano temas como margem, preço e posicionamento.

Foi assim que o caso chegou ao programa Choque de Gestão, com o empresário Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas, no papel de conselheiro convidado. Responsável por mais de 20 operações de entretenimento, ele mirou primeiro a organização de processos e a separação de funções. Juntos, definiram o que precisava continuar nas mãos dos sócios e o que poderia ser delegado para outros funcionários.

Com o choque dado, começaram os ajustes finos. A padaria passou a trabalhar com processos mais organizados, o que trouxe melhor controle de custos e maior previsibilidade na produção — ponto sensível em um setor em que farinha, energia, combustível e gás têm preços voláteis. Em paralelo, Alana e Brunno reforçaram o relacionamento com fornecedores-chave e encerraram 2025 com novos clientes na carteira. Agora, a meta declarada para 2026 é crescer pelo menos 20% em faturamento e consolidar a Esquina do Pão como um negócio saudável.

Facundo Guerra, um dos empresários mais criativos de São Paulo, ajuda os sócios da Esquina do Pão, uma padaria artesanal da Vila Mariana (Leandro Fonseca /Exame)

DICA DO FACUNDO GUERRA → Em algum momento, o dono do negócio precisa parar de correr atrás de todas as etapas do processo e entender que o produto não é mais só dele. Confie na equipe e libere energia para investir em outras frentes, deixando o negócio crescer.