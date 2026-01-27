Como esta padaria artesanal planeja superar crise de gestão para crescer

Alana Fonseca e Brunno Leon, da Esquina do Pão: dia a dia corrido mantém a dupla de empreendedores na frente do forno, e não do caixa (Leandro Fonseca /Exame)
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h00.
Dois cozinheiros se conheceram na faculdade e decidiram transformar a paixão em um negócio próprio na Vila Mariana, em São Paulo. Antes de abrirem as portas da Esquina do Pão, Alana Fonseca e Brunno Leon atendiam restaurantes de forma independente. Com o tempo, passaram a fornecer pães artesanais para casas renomadas da capital paulista, como Spot e Ritz, o que eventualmente levou a uma loja de bairro e a um serviço de delivery para a região.
O crescimento veio, mas acompanhado de uma virada perigosa: o excesso de trabalho operacional deixou o casal cada vez mais dentro da cozinha e menos à frente da gestão.
Esse é o ponto de esgotamento típico de muitas pequenas empresas: quando o dia a dia consome todo o tempo dos donos, a empresa para de olhar adiante e passa a reagir a problemas imediatos — seja um forno que quebra, seja uma conta que vence —, deixando em segundo plano temas como margem, preço e posicionamento.
Foi assim que o caso chegou ao programa Choque de Gestão, com o empresário Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas, no papel de conselheiro convidado. Responsável por mais de 20 operações de entretenimento, ele mirou primeiro a organização de processos e a separação de funções. Juntos, definiram o que precisava continuar nas mãos dos sócios e o que poderia ser delegado para outros funcionários.
Com o choque dado, começaram os ajustes finos. A padaria passou a trabalhar com processos mais organizados, o que trouxe melhor controle de custos e maior previsibilidade na produção — ponto sensível em um setor em que farinha, energia, combustível e gás têm preços voláteis. Em paralelo, Alana e Brunno reforçaram o relacionamento com fornecedores-chave e encerraram 2025 com novos clientes na carteira. Agora, a meta declarada para 2026 é crescer pelo menos 20% em faturamento e consolidar a Esquina do Pão como um negócio saudável.
DICA DO FACUNDO GUERRA → Em algum momento, o dono do negócio precisa parar de correr atrás de todas as etapas do processo e entender que o produto não é mais só dele. Confie na equipe e libere energia para investir em outras frentes, deixando o negócio crescer.