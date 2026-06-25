Entenda por que Beatriz Milhazes é a cara do mercado de arte no Brasil

Pode-se dizer que Beatriz Milhazes é a cara da arte brasileira. Real e metaforicamente. O mercado por aqui tem demonstrado a energia colorida de O Mágico e a geometria musical de O Elefante Azul, para ficar em duas das telas mais conhecidas da artista carioca. Basta ver o burburinho em anos mais recentes em torno dos salões, feiras, exposições e bienais.

Para Fernanda Feitosa, idealizadora e diretora da SP-Arte, o panorama anda mais positivo para as artes brasileiras. “Nos Estados Unidos e na Europa, em razão dos conflitos armados, o setor não está avançando tanto quanto poderia”, diz. “No Brasil, pela distância disso tudo, o segmento demonstra mais vitalidade.”

A julgar pela 22a edição da SP-Arte, realizada neste ano, o mercado nacional enfrenta um cenário para lá de favorável. Diversas participantes registraram vendas expressivas — para a Fortes D’Aloia & Gabriel, por exemplo, foi a edição mais lucrativa. “A SP-Arte é um termômetro muito preciso do grau de atividade desse setor”, afirma Feitosa.

Outras galerias, como Nara Roesler, Almeida & Dale e Galatea, comemoram bons resultados. Nomes promissores, a exemplo de Gabriel Branco, Adriel Visoto e Luana Vitra, têm chamado atenção, aqui e no exterior. Nos bastidores, jovens como Amanda Carneiro, Raphael Fonseca, Ana Carolina Ralston, Camila Yunes e Renato Menezes aconselham colecionadores e assinam curadorias de mostras festejadas.

Menezes é o responsável pela exibição na Pinacoteca do trabalho das últimas duas décadas de -Beatriz Milhazes, capa desta primeira edição do ano da revista Casual EXAME, que tem arte como tema. Para Milhazes, a primeira brasileira a ganhar uma individual no Guggenheim de Nova York, uma retrospectiva significa enfrentar o que ela própria descreve como um dos exercícios mais estranhos dessa profissão: olhar para trás.

Beatriz Milhazes pertence à chamada “Geração 80”, grupo de artistas que emergiu no Brasil ainda sob o peso da ditadura militar e que acabou profissionalizando o mercado e abrindo a produção nacional para o circuito internacional. Se hoje podemos celebrar o bom momento das nossas artes, muito se deve ao trabalho de autoras como ela. Sorte a nossa.