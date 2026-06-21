Férias de inverno: conheça o Berg Hotel Ort, em Campos do Jordão

Pense em um serviço oferecido por um hotel. Gastronomia variada, de menu degustação a restaurante com inspiração na cozinha alemã e founde? Spa com opções diversas de massagem, de shiatsu a escalda pés com pedras quentes, reflexologia a terapia com velas quentes? Atividades ao ar livre, de piquenique a degustação de vinho?

Essas são algumas das atividades oferecidas pelo Berg Hotel Ort, em Campos do Jordão, vem se consolidando no cenário da hotelaria de luxo, principalmente para temporadas de inverno. O cardápio de recreações oferecidas é extenso. A ideia, segundo Fabio Burg, proprietário e CEO do Hotel Ort, é que o hóspede não precise (e não queira) sair do hotel durante sua estadia.

Mas o ponto de forte do hotel (quinto colocado no Ranking dos 50 Melhores Hotéis da Casual EXAME), para além das experiências oferecidas, é a hospitalidade. O serviço de conciérge funciona 24 horas por dia, por telefone ou por um tablet em cada chalé. Quase tudo pode ser adaptado de acordo com a preferência do hóspede, do horário das atividades a mudanças no cardápio.

Vista do Berg Haus: 180 metros quadrados de espaço (Berg Hotel Ort/Divulgação)

Degustação de vinhos e piquenique

Difícil não encontrar uma atividade compatível com o gosto do hóspede. Por lá, é possível fazer um piquenique nas montanhas. A experiência acontece no mirante do hotel, acessado por uma trilha de 25 minutos. São duas opções de cestas disponíveis, que podem ser agendadas para o horário das 16h (sunset), ou 4h30 (sunrise).

Berg Explora é um percurso composto por três pontes suspensas, duas tirolesas e um rapel guiado. Passeios a cavalo podem ser feitos dentro e fora da propriedade. Para quem prefere meios motorizados, é possível andar de UTV até o Pico do Imbiri, ponto mais alto da cidade.

A degustação de vinhos tem início com uma trilha de aproximadamente 15 minutos até o vinhedo do hotel, onde são cultivadas as variedades Pinot Noir e Chardonnay. Conduzida pelo sommelier do hotel, a experiência contempla a história, as técnicas e as harmonizações do universo do vinho.

Academia, aulas de yoga e pilates, sauna seca e úmida, piscinas cobertas e piscina climatizada, trilhas, bicicletas tradicionais, quadras de tênis e futebol Society, observatório de estrelas, um cinema com programação de dois filmes por dia, salões de jogos com sinuca, pebolim e fliperama dos anos 1980, uma fazendinha com animais também fazem parte da programação.

Piscina climatizada: cardápio extenso na parte de wellness (Berg Hotel Ort/Divulgação)

Restaurante com menu degustação

O hotel foi fundado em 1943 com o nome Orotour. Em 2020, mudou de mãos, passou por uma revitalização e passou a se chamar Berg Hotel Ort, nome de origem alemã que significa Lugar de Hotel na Montanha.

Com a nova proposta, o hotel se tornou um destino do turismo de luxo de Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, que recebe todos os anos cerca de 5 milhões de turistas por ano. Na alta temporada de inverno, chega a registrar mais de 2 milhões de visitantes, com picos expressivos de público em feriados como o de Corpus Christi.

A gastronomia tem papel central entre as atrações. O restaurante Küche apresenta um menu inspirado na gastronomia da Europa Ocidental, com influências austríacas, alemãs e suíças combinadas a ingredientes locais. O Ôpa oferece um ambiente mais descontraído, com ótimas pizzas de fermentação natural.

O ponto alto é o Eins, restaurante gastro do complexo, comandado pelo chef Edmar Mendonça, com uma experiência de menu degustação intimista, com nove etapas e mais três de sobremesa. O ovo caipira que ferve a 68 graus durante 40 minutos surpreende, assim como o corte de língua com echalota, uma variedade mais delicada da cebola. O preço por pessoa no balcão é de R$ 850.

A área de 40 mil metros quadrados acomoda as 56 suítes e as sete Berg Haus, chalés maiores de até 180 metros quadrados. Todos possuem ambiente climatizado, piso do banheiro aquecido, aquecedor de toalhas, televisores, frigobar e decoração contemporânea e requintada. As diárias começam em R$ 1.500.

Para o proprietário Fabio Burg, esses últimos seis anos simbolizam a consolidação de um projeto que nasceu com o propósito de oferecer uma experiência diferente no cenário da hotelaria brasileira. “Desde o início, nosso objetivo foi elevar o patamar da hotelaria em Campos do Jordão, com uma proposta centrada em exclusividade e experiências completas”, afirma. “A resposta dos hóspedes até aqui nos mostra que estamos no caminho certo.”