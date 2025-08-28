Para ir além do hype, produção de morango precisa superar desafios logísticos e de plantio no Brasil

Em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, uma fruta viveu uma onda positiva no mercado brasileiro. O “morango do amor”, versão da fruta envolvida em brigadeiro branco e calda vermelha de açúcar, se tornou um sucesso viral nas redes sociais e nas banquinhas de doces.

Com isso, seu preço disparou, com alta de mais de 100% em julho em São Paulo, e gerou inveja em outros produtores, que passaram a sonhar com uma futura “manga do amor”, por exemplo.

O hype do novo doce veio em um momento de alta da produção da fruta. Só Minas Gerais produziu 184.000 toneladas em 2024, valor próximo ao de toda a produção brasileira em 2021, data do último dado nacional, quando foram colhidas 197.000 toneladas. A falta de números precisos é um dos desafios do morango. Há vários outros.

“O futuro da produção de morangos no Brasil é promissor, mas depende diretamente da capacidade de o setor equilibrar custos e ampliar a janela de produção”, diz Antônio de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

Na planilha de custos entram o preço das mudas, a necessidade de cultivo protegido, com estufas, túneis e telas, sistemas de irrigação, mão de obra intensiva e sistema de energia elétrica para resfriamento.

Além disso, o morango é altamente perecível, e qualquer falha na logística resulta em perdas significativas. A nova capa vermelha que a fruta ganhou, ao final, lhe dá força para enfrentar tantos desafios, e quem sabe explorar outros países, algo que não ocorre hoje.