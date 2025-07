Morango do amor — e caro: preço da fruta dobra e chega a R$ 48 em São Paulo

Em meio à onda do 'morango do amor', doce que viralizou no Brasil — e nas redes sociais — os preços da fruta dispararam 107% em São Paulo.

No início de julho, o preço médio da caixa de 1kg de morango era de R$ 24,66. Já nesta sexta-feira, 25, o mesmo volume foi comercializado por R$ 48,07, segundo dados da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). No mesmo período de 2024, o valor estava em R$ 31,22.

Em comparação com o ano passado, o aumento foi de 54%, o que indica uma pressão considerável no mercado.

Até o momento, o preço do morango na capital paulista subiu 36,2%.

Morango do amor

Coberto com brigadeiro branco e uma casca de açúcar vermelha, o "morango do amor" tem conquistado as redes sociais graças ao seu visual atrativo e “instagramável”.

Além disso, tem se revelado uma oportunidade lucrativa: em menos de uma semana, o doce já gerou bons lucros para várias empreendedoras, tanto no Brasil quanto no exterior, como mostrou a EXAME.

Uma das pioneiras na venda do doce que viralizou é Priscilla Diniz, dona da confeitaria de mesmo nome, fundada em 2012, e atualmente com 8 lojas em Salvador, Bahia.

Em função da alta demanda na região, Diniz relatou que “os nove produtores de morango já reajustaram seus preços de venda entre 50% a 100% do que ela pagava anteriormente por cada caixa”.

"Mesmo assim, ainda não conseguem entregar a quantidade e a qualidade necessárias para manter nosso padrão. Estamos nos virando como podemos. Precisamos aproveitar a onda desse doce fenômeno", diz.

Até grandes marcas de confeitaria, como a Sodiê Doces, estão investindo na febre do morango.

"O produto foi oficialmente lançado nesta quarta-feira, 23, e 8 mil unidades já foram vendidas em toda a rede, sendo 10% por delivery", destacou a empresa.

Desde julho, o termo 'morango do amor' tem figurado entre os mais buscados no Google, com um aumento de 100% nas pesquisas, conforme dados do Google Trends.

No TikTok, os termos relacionados estão entre as três hashtags mais populares da semana, com mais de 16 mil postagens sobre o tema no Brasil nos últimos 30 dias — sendo 14 mil delas registradas desde segunda-feira, 21.