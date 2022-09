Setores essenciais: Empresas de Participações e Mídia faturam quase R$ 80 bilhões em 2021

Durante o momento mais difícil da pandemia de covid-19, as empresas de mídia tiveram o papel fundamental de levar informações corretas e com credibilidade para a população e ajudar nas medidas de proteção e de combate à doença. Isso reforçou a importância do setor no desenvolvimento do país, assegurou a adoção de medidas sanitárias adequadas e garantiu uma reabertura segura da economia. Outra área também fundamental para o crescimento das empresas e o fomento à geração de emprego foi a de empresas de participações. Pela primeira vez, o anuá­rio MELHORES E MAIORES traz essa categoria especial com companhias de Participações e Mídia.

Os dois setores somados tiveram um faturamento de quase 80 bilhões de reais em 2021, com crescimento bruto de 56,07% e líquido de 41,81% em comparação ao ano anterior. Foi um dos maiores aumentos de receita entre todas as categorias do ranking, só atrás do setor de Petróleo e Químico. Das 29 empresas listadas, as duas primeiras posições são ocupadas por uma de cada segmento.

Na liderança de receita está o ­BNDESPar, com participações em empresas que vão do setor de petróleo e gás ao de bens de consumo. O faturamento passou dos 16 bilhões de reais em 2021. Em seguida vem a Globo, maior conglomerado de comunicação do país, que faturou no ano passado 14,1 bilhões de reais, crescimento de 15%, puxado pelo aumento da receita de publicidade. Entre os 100 maiores ativos do país, as duas empresas estão na 23a e na 100a posição, respectivamente.

Ranking Setor Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 BNDESPar 16.264.883 6.580.375 12.247.059 103.424.074 115.104.266 Rio de Janeiro RJ 2 Globo 14.170.496 12.319.494 -173.894 15.354.188 27.232.579 Rio de Janeiro RJ 3 Ananke Alumina 10.938.546 8.017.629 456.446 3.842.889 11.168.035 Rio de Janeiro RJ 4 Pertos Participações 10.176.556 7.189.835 737.190 2.090.713 5.726.046 Rio de Janeiro RJ 5 AgroGalaxy Participações 6.580.618 2.630.908 119.397 1.474.188 6.774.910 São Paulo SP 6 SLC Participações 5.393.990 3.738.627 1.177.062 4.472.189 13.624.714 Porto Alegre RS 7 Radio e Televisão Record 2.904.663 2.076.606 139.798 633.792 6.413.560 São Paulo SP 8 Agro Control 2.851.490 2.039.386 40.863 381.690 2.166.211 São Paulo SP 9 Athena Saúde Brasil 2.360.792 1.359.357 -61.787 1.762.950 4.299.333 São Paulo SP 10 A.R. Colombo Administração e Participações 1.808.380 1.542.200 75.228 705.247 2.185.478 Farroupilha RS 11 AEM Participações 1.592.713 1.590.615 12.495.510 12.873.282 São Paulo SP 12 SBT 1.387.432 1.031.081 140.924 458.133 1.199.545 São Paulo SP 13 São Paulo Futebol Clube 465.327 358.485 -106.470 -277.055 949.647 São Paulo SP 14 Ages Participações 360.954 293.058 -24.438 228.774 297.527 Jundiaí SP 15 O Estado de S. Paulo 340.532 310.272 -22.623 56.422 202.444 São Paulo SP 16 AGP Negócios e Participações 259.209 51.275 259.263 470.409 537.021 Farroupilha RS 17 Aquarius Participações 255.541 239.070 57.027 131.043 237.085 Jundiaí SP 18 RBS — Zero Hora Editora Jornalística 193.532 208.525 17.124 205.126 289.168 Porto Alegre RS 19 Artplan Comunicação 170.110 121.834 16.336 40.414 191.844 Rio de Janeiro RJ 20 Desenbahia 138.383 140.480 40.533 679.777 1.066.417 Salvador BA 21 Agência Estado 138.097 122.197 11.859 53.706 109.620 São Paulo SP 22 Acqio Holding Participações 117.950 158.320 -22.745 9.209 311.428 São Paulo SP 23 Alto Vale do Rio Negro Participações 70.300 48.543 6.697 21.023 50.052 São Paulo SP 24 Agroscrew Participações Societárias 69.136 19.663 69.134 183.979 183.982 Cachoeira do Sul RS 25 Alvear Participações 62.343 53.868 61.944 649.976 1.120.817 Rio de Janeiro RJ 26 Aqua Rio 56.270 37.797 3.912 92.432 199.697 Rio de Janeiro RJ 27 AAMN Investimentos 26.843 32.657 14.249 103.102 119.954 Indaiatuba SP 28 ABCD Participações 17.272 8.921 2.085 51.290 57.202 São Paulo SP 29 2TM Participações 5.134 35 -387.479 378.239 485.383 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com