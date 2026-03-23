Depois de parceria com Meli, Casas Bahia também vai vender na Amazon

A Amazon firmou uma parceria com o Grupo Casas Bahia que leva a tradicional varejista brasileira para dentro do marketplace da plataforma. Na prática, a Casas Bahia passa a vender seus produtos diretamente no site da Amazon, ampliando seu alcance no comércio eletrônico. A estreia acontece com milhares de itens disponíveis na Amazon.com.br.

Para impulsionar o lançamento, clientes de São Paulo e Rio de Janeiro terão frete grátis em compras a partir de R$ 399, em produtos selecionados.

O movimento conecta a estrutura digital e logística da Amazon com a capilaridade e reconhecimento da Casas Bahia no Brasil. Segundo Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, a ideia é ampliar as opções disponíveis para os consumidores e facilitar a jornada de compra.

“Estamos unindo a confiabilidade, conveniência e tecnologia da Amazon com o portfólio e a tradição que a Casas Bahia construiu por décadas no Brasil”, afirmou, em comunicado.

Para o CEO do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin, a entrada na plataforma é mais um passo na estratégia de ampliar os canais de venda. “Estamos expandindo nossos canais de distribuição mantendo o controle sobre sortimento, preço e, principalmente, a experiência do cliente”, disse.

Em uma segunda fase, a parceria deve ir além da vitrine digital: a logística da Casas Bahia será integrada à operação da Amazon, o que permitirá entregas mais rápidas e acesso ao selo Prime.

A parceria chega em um momento de disputa acirrada no varejo online. Para a Amazon, reforça a estratégia de ampliar o sortimento e atrair mais consumidores. Para a Casas Bahia, representa um novo canal para ganhar escala digital e disputar espaço em um mercado cada vez mais dominado pelos grandes marketplaces.

No ano passado, a Casas Bahia fez um acordo similar com Mercado Livre. A parceria com a rival da Amazon está mantida.