Marketing

Amazon escala Tatá Werneck para campanha de Black Friday com sorteio de R$ 1 milhão

Ativação terá comerciais na TV, ações digitais e mobilização de mais de mil influenciadores durante novembro

Tatá Werneck em campanha para a Black Friday 2026 da Amazon (Divulgação)

Tatá Werneck em campanha para a Black Friday 2026 da Amazon (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15h27.

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A Amazon escalou Tatá Werneck para estrelar a principal campanha de Black Friday 2026 da marca no Brasil. Batizada de “Black dos Sonhos”, a ação aposta no humor da atriz e apresentadora para divulgar a temporada de ofertas da varejista, que neste ano combina descontos de até 80% com sorteios de prêmios ao longo de novembro.

A campanha será veiculada durante todo o mês, com uma estratégia de mídia que inclui comerciais na TV aberta, inserções durante transmissões de futebol na Globo, ações em novelas, mídia exterior e ativações digitais. Segundo a Amazon, mais de mil criadores de conteúdo, entre macro e microinfluenciadores, também serão mobilizados para ampliar o alcance da iniciativa nas redes sociais.

A principal novidade comercial é o sorteio de R$ 1 milhão entre os clientes, além de prêmios semanais como Smart TVs, dispositivos Kindle, caixas de som, notebooks e consoles PlayStation 5.

Expectativas para a Black Friday 2026

A campanha funciona como uma espécie de "esquenta" para a Black Friday deste ano. Segundo dados da NIQ e da GfK citados pela Amazon, em 2025 o faturamento da semana do evento cresceu 6,5% em bens de consumo e 8,9% em eletrônicos na comparação com o ano anterior. No mês completo de novembro, a alta em valor chegou a 14,2% no segmento de eletrônicos.

Para a varejista, a data também é uma oportunidade de reforçar sua presença no país, em paralelo à expansão da infraestrutura logística e do portfólio de produtos com entrega rápida. A campanha reúne descontos de até 80%, milhões em cupons e parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito, conforme as condições anunciadas pela empresa.

“A Black Friday é o momento em que os brasileiros planejam suas maiores compras do ano, e nesta edição buscamos construir uma narrativa ainda mais memorável e conectada com os desejos dos consumidores”, afirma Lillian Dakessian, líder de arca e comunicação da Amazon Brasil.

A promoção é válida de 2 a 30 de novembro. Para participar, é necessário realizar compras a partir de R$ 100 no site ou aplicativo da Amazon Brasil e cadastrar o número do pedido no site da campanha. Assinantes do Amazon Prime recebem números da sorte em dobro a cada compra elegível.

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