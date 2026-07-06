Prime Day, expansão, IA: a estratégia de R$ 75 bilhões da Amazon para acelerar no Brasil

O que começou como uma campanha promocional exclusiva para clientes Prime se tornou uma das principais datas comerciais da Amazon no Brasil. Em sua sétima edição, o Prime Day mobilizou a contratação de 9 mil trabalhadores temporários, distribuiu R$ 200 milhões em cupons e, segundo Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil, já rivaliza com a Black Friday em relevância para o negócio.

Neste ano, a campanha ganhou uma novidade: pela primeira vez, foi integrada ao chamado 7 do 7, uma das "datas duplas" que vêm ganhando força no varejo brasileiro. A estratégia, segundo Sztrajtman, busca adaptar o maior evento promocional da companhia ao comportamento do consumidor local.

"Este ano, fizemos o Prime Day junto com o 7 do 7. É uma inovação criada para o Brasil, acompanhando uma tendência de compra do consumidor brasileiro", afirma a executiva, em entrevista exclusiva à EXAME.

A campanha começou em 1º de julho e termina nesta terça-feira, 7. A escolha do período, segundo a CEO, acompanha o avanço das datas promocionais mensais, como 5 do 5, 6 do 6 e 7 do 7, que passaram a fazer parte do calendário do varejo nacional.

As categorias que mais venderam até agora

Os primeiros 4 dias da campanha, segundo a executiva, já registraram crescimento expressivo em categorias estratégicas.

“Só de olhar os quatro primeiros dias, isso já trouxe um resultado maravilhoso. Beleza triplicou e eletrônicos dobraram em relação ao ano passado”, diz Juliana.

A companhia também reforçou a aposta em cupons. Neste Prime Day, a Amazon disponibilizou R$ 200 milhões em cupons para clientes Prime, valor 20% superior ao oferecido na última Black Friday.

Descontos de até 80% no último dia

Para a reta final da campanha, a Amazon promete novas ofertas ao longo do dia, com descontos de até 80%.

Parte relevante dos cupons foi reservada justamente para o último dia do evento, quando o Prime Day se encontra com o 7 do 7, segundo Sztrajtman.

“No último dia teremos mais cupons, produtos com 80% de desconto entrando ao longo do dia e um investimento grande para comunicar tudo isso”, afirma.

Investimento no Brasil se mantém

Além do impacto em vendas, o Prime Day também mostra o peso da operação brasileira dentro da estratégia da Amazon.

Nos últimos 15 anos, a companhia investiu mais de R$ 75 bilhões no Brasil. Apenas em 2025, foram R$ 19 bilhões, com foco principalmente em centros logísticos, tecnologia e expansão da operação.

Para este ano, a CEO não abre um número fechado, mas afirma que mantém ritmo semelhante ao do ano passado.

“O que consigo falar sobre investimentos deste ano é que a gente vem mantendo o ritmo do ano passado”, diz Sztrajtman.

No primeiro trimestre, segundo a executiva, a Amazon abriu, em média, 3 centros logísticos por semana. A empresa também prepara a mudança para uma nova sede em Pinheiros, em São Paulo.

A companhia soma hoje 55 mil funcionários diretos e indiretos no Brasil. Para o Prime Day deste ano, contratou 9 mil temporários para reforçar a operação.

“É um nível de investimento importante para a gente. A preparação para o próximo Prime Day começa no dia em que acaba o Prime Day. Não para nunca”, afirma.

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Entrega rápida como diferencial

Parte da estratégia da Amazon no país passa pela velocidade de entrega. A empresa já oferece entrega no mesmo dia em algumas cidades e lançou neste ano a entrega em até 15 minutos em oito cidades brasileiras.

A executiva afirma que esse investimento tem ajudado a aumentar a confiança do consumidor, especialmente em categorias de maior valor agregado, como eletrônicos.

“A gente vê uma confiança grande na Amazon para comprar itens de alto valor. A velocidade de entrega e a confiança importam muito nessa categoria”, diz.

A Copa do Mundo, segundo a CEO, também impulsionou categorias como televisores, alimentos, bebidas e itens para churrasco neste ano.

“O brasileiro se prepara para a Copa. Compras de televisão aceleram, as pessoas recebem gente em casa, fazem churrasco. Toda a parte de alimentos e bebidas também aumentou muito”, afirma.

IA de ponta a ponta

Em um mercado cada vez mais disputado por grandes marketplaces, a Amazon afirma que seguirá investindo em três frentes principais: infraestrutura, tecnologia e pessoas.

A inteligência artificial, segundo a executiva, já está presente em toda a operação, da recomendação de produtos à escolha da melhor embalagem e ao planejamento das rotas dos entregadores.

“A inteligência artificial está no nosso processo de ponta a ponta. Ela nos ajuda a escolher a melhor embalagem, economizar matéria-prima e definir a rota mais segura e rápida para a entrega”, diz.

Para a CEO, o e-commerce brasileiro ainda tem muito espaço para crescer. Hoje, segundo ela, apenas 16% das vendas do varejo no país acontecem online.

“O e-commerce no Brasil está muito no começo. Toda essa grandiosidade do Prime Day é só o começo da jornada”, afirma.

A executiva diz que a Amazon vê espaço para seguir crescendo no segundo semestre, mesmo diante da concorrência acirrada no varejo digital.

“O consumidor brasileiro sempre quer mais. A melhor coisa é olhar para esse consumidor e entender o que ele quer, porque aí você vai subindo a barra do seu serviço todos os dias”, afirma.