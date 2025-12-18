A eleição da IA

Em 2026, mais de 60 países vão às urnas em meio à consolidação da inteligência artificial (IA) como parte estrutural do ecossistema político. No Brasil, as eleições gerais coincidem com o ápice do uso de vídeos sintéticos gerados por ferramentas como Sora, da OpenAI, e Veo 3, do Google, com vozes humanas sintéticas capazes de mimetizar com perfeição qualquer ser humano. O ambiente social também é inédito: eleitores hiperconectados, fácil acesso aos recursos de IA e um sistema jurídico que tenta correr atrás da disrupção com regulação emergencial.

“Nos últimos anos, a desinformação deixou de ser um problema marginal para se tornar um risco central à democracia”, afirma Juliano Maranhão, pesquisador da USP membro de comissões do Senado sobre regulação da IA. Maranhão vê no pleito brasileiro de 2026 uma capacidade aumentada para desinformação e uma forma muito mais barata para ser disseminada. Segundo um estudo da Universidade de Waterloo, marcas d’água, rótulos e metadados inseridos por plataformas como OpenAI, Google e Meta para notificar o conteúdo artificial podem ser removidos com poucos cliques, tornando-o virtualmente indistinguível do real.

Para tentar conter o efeito no Brasil, o TSE criou um marco de referência global ao proibir deepfakes em campanhas e responsabilizar plataformas pela não remoção de conteúdo falso. A resolução exige rotulagem de materiais com IA, proíbe robôs que simulem interação com o eleitor e autoriza o tribunal a determinar contrainformação em casos de boatos virais. Paralelamente, o Congresso aprovou projetos que criminalizam o uso eleitoral de conteúdos manipulados, prevendo cassação e prisão. Apesar disso, os mecanismos técnicos ainda não garantem proteção eficaz. Especialistas afirmam que a maioria das ferramentas de detecção falha com frequência e que o padrão mais promissor para notificação de presença de IA, como a aliança C2PA, fundada por Adobe, Arm, Intel, Microsoft e Truepic, depende da adesão de toda a cadeia de mídia, o que ainda não ocorreu. A consequência é um cenário híbrido, com conteúdos verdadeiros desacreditados e falsos tomados como reais.

Consultorias internacionais já recomendam que empresas e governos invistam em rastreabilidade, educação midiática e parcerias com validadores externos. Startups de fact-checking e autenticação digital devem receber capital em volume crescente. Já os bancos de investimento alertam: a desinformação em campanhas pode gerar volatilidade regulatória e institucional, afetando diretamente ativos locais. Ganha não quem manipula melhor, mas quem oferece sinais auditáveis de verdade. O custo da mentira caiu; o da transparência subiu. Para líderes, a mensagem é objetiva: não haverá confiança política ou econômica sem reconstruir, tecnicamente, o que é real.