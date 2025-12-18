João Fonseca entrará para o top 10?

Revista Exame

Um ponto a favor do melhor tenista brasileiro da atualidade: ele tem muito a melhorar em quase todos os fundamentos

João Fonseca: finalista na categoria Maior Evolução do Ano no ATP Awards 2025 (Rio Open/Reprodução)

Ivan Padilla
Editor de Casual e Especiais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06h00.

Em seu primeiro ano como profissional, em 2025, João Fonseca venceu dois torneios ATP, o 250 de Buenos Aires e o 500 da Basileia. Mas é outro título que mostra seu crescimento. O tenista carioca foi finalista na categoria Maior Evolução do Ano no ATP Awards 2025. Em dois anos, ele subiu 706 posições. No começo de 2025, estava em 145o lugar no ranking. Está terminando o ano em 24o. Com essa pontuação, ele consegue entrar direto em todos os principais torneios do mundo, como os quatro campeonatos do Grand Slam — e ainda como cabeça de chave. Um ponto positivo para Fonseca é que ele tem muito a melhorar em quase todos os fundamentos, principalmente a movimentação em quadra. De Brad Gilbert a Patrick Rafter, o mundo do tênis reserva elogios rasgados ao jovem de 19 anos. Mas convém conter expectativas. “Fonseca? É jovenzinho ainda, não está em condições de pensar nessas coisas”, disse o ex-número 1 Rafael Nadal, sobre uma futura rivalidade com Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

