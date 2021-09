Lendário vocalista do ZZ Top lança músicas inéditas em NFT na rede Cardano

Billy Gibbons, lendário vocalista da banda ZZ Top, anunciou nesta semana o lançamento de novas músicas com apoio da tecnologia blockchain. O artista criou uma coleção de NFTs, que incluirão as novas obras. Os tokens foram emitidos na rede Cardano.

Os NFTs com as novas músicas foram disponibilizados na plataforma Terra Virtua e os usuários já podem fazer ofertas para adquirir os tokens não-fungíveis. As ofertas devem ser feitas com valores em dólar, mas o pagamento é feito com a criptomoeda nativa da rede, também chamada cardano (ADA).

Gibbons afirmou que está animado com as oportunidades que a tecnologia blockchain e os NFTs oferecem para quem trabalha com música e com arte de forma geral: "Estou encantado com as possibilidades para o futuro da música e da arte. Espero que os fãs gostem das três ofertas que criei. Estou ansioso para ver as possibilidades que os NFTs trazem para o mundo", disse, durante o recente Cardano Summit 2021.

Os NFTs colocados à venda incluem músicas originais e inéditas, fotos e dão ao ganhador do leilão o direito de participar de uma encontro virtual para "conversar sobre música, arte e tecnologia com o homem em pessoa", conforme explica o anúncio. Os lances começam em 10 mil dólares.

O uso de tokens não-fungíveis para o lançamento de novas músicas tem ganhado adeptados no mundo todo. Nomes como Eminem, Kings of Leon, Steve Aoki, 3lau, Deadmau5 e Grimes são exemplos de quem já aproveitou a tecnologia - a última, que recentemente terminou seu casamento com Elon Musk, arrecadou 35 milhões de reais em apenas 20 minutos de vendas.

No Brasil, iniciativas como a Tune Traders e a Phonogram também levam músicas e artistas para o blockchain, e nomes como André Abujamra e Zeca Baleiro são alguns dos que já se aproveitaram da tecnologia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube