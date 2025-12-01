Disney testa IA da francesa Animaj para acelerar produção de animações

A Disney está testando a ferramenta de inteligência artificial da Animaj, uma startup francesa especializada em animação, para acelerar a produção de seus conteúdos, mas mantendo o protagonismo dos artistas. Selecionada para o Disney Accelerator 2025, seu programa de fomento a startups, a Animaj desenvolveu uma tecnologia que pode reduzir o tempo de produção de episódios animados de cinco meses para até cinco semanas.

Utilizando uma técnica chamada de motion in-betweening, a IA da Animaj busca manter os humanos no centro da criação, ao mesmo tempo que automatiza a execução e agiliza os processos. Nela, os artistas desenham os quadros principais das cenas, enquanto o sistema preenche os movimentos intermediários com base em parâmetros visuais previamente definidos. Além disso, os animadores continuam responsáveis por ajustar e refinar os detalhes conforme necessário.

Com base em quatro temporadas da série infantil Pocoyo, por exemplo, a Animaj construiu um banco de dados com mais de 300 mil poses dos personagens, o que permite, segundo a empresa, automatizar a parte mais repetitiva do trabalho sem substituir os artistas.

Ao site CNET, David Min, vice-presidente de inovação da Disney, afirmou que o plano é anunciar “algo nos próximos meses”. A tecnologia está sendo considerada para uso nas divisões Disney Branded Television e Disney Television Studios. Segundo ele, o tempo necessário para desenvolver um piloto pode ser reduzido em até 70% com o novo sistema.

Protagonismo dos artistas

A possível incorporação da IA ocorre em um momento de pressão por volume e velocidade de produção no setor de mídia, impulsionado pelo crescimento das plataformas de streaming. Ao automatizar tarefas repetitivas, a proposta da Animaj é liberar os animadores para se concentrarem nos aspectos criativos da narrativa e do estilo visual. No entanto, não se sabe se eles verão o uso dessa tecnologia da mesma forma.

Antes de escolher a Animaj, a Disney afirma ter avaliado milhares de outras soluções de IA, enfatizando que o modelo da startup preserva o protagonismo dos artistas. A tecnologia contrasta com geradores de vídeo por texto, como o Sora, da OpenAI, e o Veo 3, do Google, que frequentemente entregam resultados visuais inconsistentes.

Além da produção, a Animaj também aplica IA na análise de tendências de audiência, ajustando temas e formatos com agilidade para atender à demanda de públicos online.