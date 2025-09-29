'Zootopia 2' traz nova música de Shakira e Ed Sheeran; veja trailer final

O trailer de "Zootopia 2", sequência da animação que ganhou o Oscar em 2016, revelou uma prévia da nova música original "Zoo", interpretada por Shakira e Ed Sheeran.

A canção, que é uma colaboração entre os artistas e Blake Slatkin, promete capturar a mesma energia de “Try Everything”, sucesso global do primeiro filme, com mais de 2,7 bilhões de streams.

O single "Zoo" será lançado oficialmente em 10 de outubro de 2025, antecedendo o lançamento da trilha sonora completa em 21 de novembro. O filme, por sua vez, tem estreia prevista para 26 de novembro de 2025.

Novos personagens e trama inédita

No trailer de "Zootopia 2", o público pode conferir novos personagens e o enredo que agora inclui uma população secreta de répteis vivendo na cidade de Zootopia. Os protagonistas, os policiais iniciantes Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (voz de Jason Bateman), enfrentam uma nova ameaça: Gary De'Snake, uma víbora venenosa dublada pelo vencedor do Oscar Ke Huy Quan.

Participações especiais de Ed Sheeran e Blake Slatkin

A sequência traz ainda participações especiais dos próprios Ed Sheeran e Blake Slatkin, que emprestam suas vozes a um par de ovelhas engraçadas: Ed Shearin e Baalake Lambkin. Shakira também retorna ao papel da estrela pop Gazelle, personagem que a tornou ainda mais famosa na primeira produção.

Com direção de Jared Bush e Byron Howard, vencedores do Oscar, e produção de Yvett Merino, "Zootopia 2" promete trazer diversão, suspense e uma mensagem poderosa sobre empatia e inclusão. A animação não só mantém a magia que conquistou os fãs do primeiro filme, mas também traz inovação musical e narrativa para marcar uma nova geração de espectadores.

Veja trailer completo de Zootopia 2: