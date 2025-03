A estátua do Oscar é de ouro? Saiba como é feito o prêmio — e qual seu real valor

​A 97ª edição do Oscar, marcada para 2 de março de 2025 no Dolby Theatre, em Los Angeles, é tida como a maior celebração do cinema. Em resumo, mais de 40 longas — e seus elencos — só pensam em uma coisa: levar para casa a tão cobiçada estatueta dourada.

O prêmio carrega a identidade visual do Oscar ao longo de seus 97 anos de história. Com 35 centímetros de altura e cerca de 4 quilogramas, a estatueta foi criada em 1929 por Cedric Gibbons, então diretor de arte da MGM. Mas apesar da aparência dourada, ela não é feita inteiramente de ouro.

Do que é feita a estatueta do Oscar?

No Oscar, o ditado "nem tudo que reluz é ouro" faz sentido. [grifar]A estatueta é produzida em bronze maciço e somente banhada em ouro 24 quilates. Essa composição a torna menos cara do que se fosse feita totalmente do metal precioso, mas ainda valiosa.

A fabricação é realizada anualmente pela Fundição Polich Tallix, de maneira individual e artesanal. O processo leva cerca de três meses e, ao final, são entregues 50 exemplares à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Antes de serem levadas ao teatro de Los Angeles para a cerimônia, as estatuetas passam por um polimento minucioso. Caso sobrem unidades, elas são guardadas em um cofre para uso futuro.

Quanto custa a estátua do Oscar?

A produção detalhada faz com que cada estatueta tenha um custo estimado entre US$ 500 e US$ 900 (cerca de R$ 2.840 a R$ 5.670 na cotação atual) para a Academia, valor que varia conforme o preço do ouro.

Para os vencedores, no entanto, o preço é apenas simbólico. Antes de levarem o troféu para casa, eles assinam um contrato comprometendo-se a vendê-lo de volta para a Academia por apenas US$ 1, caso decidam se desfazer dele. O acordo impede qualquer revenda para terceiros. Quem se recusar a aceitar essa regra perde o direito à posse da estatueta.

Vale lembrar que a estatueta é o único prêmio oferecido pela cerimônia. Nenhum artista ou estúdio recebe premiações em dinheiro.

'Mimos' do Oscar

Apesar da falta de uma recompensa financeira, os indicados nas categorias de atuação e direção recebem uma sacola de presentes oferecida por patrocinadores do evento.

Desde 2002, a empresa de marketing Distinctive Assets distribui o kit "Everyone Wins" ("Todos Ganham"), recheado com produtos e serviços de quase 60 marcas. Em 2025, os brindes são avaliados em cerca de US$ 170 mil (R$ 994 mil), segundo a Reuters.

Entre os itens estão viagens de luxo, como uma estadia de três noites no Chalet Zermatt Peak, na Suíça, avaliada em US$ 50 mil, além de uma adega para 45 garrafas da THOR Kitchen (US$ 1.800) e uma churrasqueira portátil Schwank (US$ 1.250). Há também produtos cosméticos exclusivos e tratamentos estéticos que podem custar até US$ 10 mil.

No entanto, nem todos os indicados aceitam os brindes, já que o Fisco americano considera os presentes tributáveis.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).