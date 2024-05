Zeca Pagodinho faz live solidária em prol do RS; veja os cantores convidados e onde assistir

Diante das tragédias provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, muitos artistas brasileiros estão contribuíndo com shows e outras apresentações artísticas para ajudar as vítimas. O cantor Zeca Pagodinho decidiu participar dessa onde de solidariedade com uma live especial em prol das pessoas afetadas pelas chuvas.

A transmissão acontece nesta segunda-feira, às 19h, na casa do cantor, e vai funcionar como uma clássica roda de samba entre amigos. De acordo com o músico, todo o lucro adquirido com a live será direcionado às ações de apoio para as pessoas afetadas pela crise climática no estado gaúcho.

"O samba mostra sua força em encontros emocionantes , e toda a renda será revertida para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul", declarou Zeca Pagodinho, em suas redes sociais.

Quem vai participar da live de Zeca Pagodinho?

Zeca Pagodinho vai se apresentar ao lado de Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares. A transmissão também terá Chico Moedas entre os convidados.

Onde assistir à live de Zeca Pagodinho?

A live solidária ocorre nesta segunda-feira, às 19h, pelo canal do cantor Zeca Pagodinho e pela CazéTV. Na transmissão, haverá um QR Code disponível na tela para doações, que serão direcionadas diretamente para a CUFA (Central Única das Favelas) do Rio Grande do Sul.