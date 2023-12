Wonka: Timothée Chalamet realiza sonho e Hugh Grant ironiza papel como Oompa Loompa; veja entrevista

Na última quinta-feira, uma nova releitura do clássico "A Fantástica Fábrica de Chocolate" chegou aos cinemas. A adaptação de 2023, que recebeu o nome de "Wonka", tem direção de Paul King e produção de David Heyman ("Harry Potter" e "Gravidade"), além de um elenco recheado de grandes estrelas, como Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Matt Lucas, Mathew Baynton, Calah Lane e Jim Carter.

A EXAME já assistiu ao filme; veja o que esperar de "Wonka", com Timothée Chalamet.

A trama, diferentemente das demais produções já feitas sobre o personagem, não foca na já existente fábrica de chocolates, mas na pessoa por trás da construção dela, durante o começo da vida adulta. Somado a isso, a escolha dos personagens foi um tanto quanto peculiar, sobretudo na escolha de Timothée Chalamet como protagonista e Hugh Grant, ator renomado e reconhecido pelos papéis de drama e comédias românticas, para representar um Umpa Loompa, personagem bem característico do universo da "Fantástica Fábrica de Chocolate".

Em coletiva de imprensa da qual a EXAME fez parte, o elenco de "Wonka" detalhou os bastidores por trás da produção do filme. De chocolates favoritos à particularidades do cenário do longa, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Calah Lane e Paul King compartilharam momentos engraçados. Veja os melhores momentos:

Hugh Grant: Umpa Loompa foi um papel 'miserável'

Sem dúvidas um dos pontos mais altos da conversa foi a reação de Hugh Grant ao contar como foi entrar no papel de Oompa Loompa. "Foi miserável, sério, quem teve essa ideia?", disse ele entre risos. "Tive de usar uma espécie de coroa de espinhos, para o CGI no meu rosto e cabeça, que era muito desconfortável. É um processo incompreensível e tão confuso, eles colocaram essas coisas da câmera no microfone, você tem tiras ao redor de 16 câmeras diferentes. Sendo muito honesto, eu não sabia onde estava e nem o que estava acontecendo. Fiz o meu melhor", brincou.

Além dos adereços, ele também pontuou a dificuldade de atuar somente com o rosto, posto que o corpo como Oompa Loompa foi criado digitalmente. "É como eu disse, entendo que tem 16 câmeras no meu rosto, mas devo agir com meu corpo ou não? Nunca obtive uma resposta satisfatória e, francamente, o que fiz com meu corpo foi terrível, tudo foi substituído por uma animação", destacou ele.

Timothée Chalamet: viver Willy Wonka foi 'a realização de um sonho'

Na linha oposta à brincadeira de Hugh, o protagonista Timothée Chalamet destacou que conseguir o papel foi como a realização de um sonho. "Fiquei assustado com a ideia de interpretar Willy Wonka, porque é um personagem bem único, mas cinco páginas depois de ler o roteiro, vi o quão inteligente foi a opinião de Paul sobre a história de como seria essa versão de Wonka", comentou ele. "Gosto dessa atitude otimista e positiva que o jovem Willy tem, onde ele não aceita um 'não' como resposta e se recusa a desistir de seus sonhos. Era meu sonho fazer isso".

Para ele, a mensagem mais marcante do filme é "que tudo começa com um sonho. Gosto também dos versos da música 'Pure Imagination', que estão ali guiando todo o filme".

Calah Lane não sabia, nos testes, que estaria em um filme do Willy Wonka

Em entrevista exclusiva à EXAME, Calah declarou que sua audição para o filme foi, na verdade, uma agradável surpresa. "Adorei o roteiro. Quando li pela primeira vez na minha audição, não tinha ideia de que era para Wonka. Acho que estava no teste de tela e minha mãe leu e disse: “Ah, tem ‘chocolate’ aqui”. E então disse algo sobre ‘Willy’ e foi tipo, “Oh, este tem que ser Willy Wonka”. Foi assim que descobrimos.

Ela destacou, ainda, que teve uma boa interação com Timothée Chalamet, com quem mais contracena no filme. "Ele é muito divertido no set. Fazíamos piadas e brincávamos muito, nos divertíamos muito no set. Ele me ajudava em coisas diferentes e nos cumprimentávamos o tempo todo. E fizemos a dança Thriller uma vez, que foi muito legal".

Olivia Colman: 'Um dos papéis que mais me diverti fazendo'

No longa, Olivia interpreta uma personagem chamada "Mrs. Scrubitt", que, digamos assim, não está do lado dos "mocinhos". Para ela, foi um papel bem mais divertido do que o esperado. "É muito engraçado interpretar um personagem "mau", e eu sabia que me divertiria no trabalho com Paul, sempre quis trabalhar com ele. Eu amo os paddingtons e sou um grande fã do Timmy [Timothée Chalamet]. Eu literalmente aproveitei todos os dias", comentou ela.

Ela descreveu, ainda, a colaboração com Paul King durante as gravações em cenas improvisadas. "Paul é muito colaborativo e também gritava assim 'diga algo, faça alguma coisa' de forma completamente aleatória. Então, estávamos fazendo coisas bobas, mas pensando que isso nunca entraria no filme. E, na verdade, algumas delas entraram", acrescentou.

Keegan-Michael Key se encantou com o figurino (comestível)

O personagem de Keegan-Michael Key é um chefe de polícia chocólatra. E para o ator, que também ama chocolate, interpretá-lo foi mais simples do que o esperado, especialmente por causa dos doces que foram produzidos especialmente para o filme. "Eles são uma espécie de chocolates sob medida, na verdade, feitos a mão. Eram absolutamente lindos. Eu comi um pouco de chocolate, quase me sinto quase tanto quanto o chefe de polícia, porque é só tomada após tomada após tomada, e você fica... Podemos fazer mais uma?", brincou ele.