'Kung Fu Panda 4': o que sabemos sobre elenco, trailer, data de lançamento

O trailer da animação 'Kung Fu Panda 4' será divulgado nesta quarta-feira, 13. Segundo a sinopse oficial, o novo filme acompanha a jornada do urso Po para se tornar um líder espiritual e a busca por um novo dragão guerreiro. No caminho, o protagonista terá que lidar com o Camaleão, vilão que quer se apossar do Cajado da Sabedoria para convocar todos os mestres vilões.

A animação é a continuação dos outros três filmes da franquia da DreamWorks Animation que foram lançados em 2008, 2011 e 2016. Todos eles são baseados no gênero de fantasia wuxia da antiga China, que mistura fantasia e artes marciais. Po Ping, um panda obeso que improvavelmente seria escolhido como o profetizado Dragão Guerreiro, é o protagonista de toda a franquia.

Quando estreia o 'Kung Fu Panda 4'?

Kung Fu Panda está previsto para lançar em 7 de março de 2024.

Quem está no elenco de 'Kung Fu Panda 4'?

Ke Huy Quan ('Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'), Viola Davis ('A Mulher Rei') e Awkwafina ('Podres de Ricos') fazem parte das vozes da animação. O elenco conta ainda com Jack Black, Angelina Jolie, Lucy Liu, Jackie Chan e Awkwafina no elenco.