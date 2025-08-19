'Vou de Pasolini ao K-pop', diz Falabella sobre novo filme em Gramado

Gramado (RS)* - Durante a divulgação de seu novo filme, "Querido Mundo", no 53º Festival de Cinema de Gramado, Miguel Falabella destacou que não tem medo de ser "cafona" como diretor. Falabella afirmou que, inclusive, é fã de séries de k-drama (as famosas produções coreanas que ganharam espaço na internet nos últimos meses).

"Adoro coisas cafonas. Eu assisto séries coreanas e sou uma das poucas pessoas que assistiu 'Meninos Antes das Flores' inteira. Tenho fãs de K-pop que me escrevem, porque vou de Pasolini [cineasta italiano] a k-pop. Comigo não tem tempo ruim", disse o ator e diretor em entrevista à EXAME. "Eu gosto de gente, de expressões. Se algo não me interessa, eu não continuo, mas não me fecho à nada, porque acho isso burro. Novela mexicana? Tenho momentos que acho uma joia. Eu vejo de tudo — e não tenho preconceito nenhum", afirmou.

'Querido Mundo' compete em Gramado

"Querido Mundo" é uma adaptação cinematográfica da peça de teatro homônima, escrita por Falabella e lançada em 2008.

Conta a história de dona Elsa (Malu Galli) e Oswaldo (Eduardo Moscovis), que se encontram por acaso quando ficam presos nos escombros de um prédio abandonado, às vésperas do Ano Novo. Para Falabella, mesmo 17 anos após o lançamento da peça, o roteiro ainda é atual.

"Não tenho baixa autoestima, e eu vim de uma família intelectual. Acho que o problema do Brasil é que as pessoas têm essa baixa autoestima intelectual e precisam fingir que são alguma coisa. Temos que ser coração, estender a mão quando é possível. Tudo o que a gente quer é alguém que pare e nos escute", disse.

O longa é uma produção da Ananãs, em parceria com a O2 Filmes e distribuição da Star (Disney+). Concorre à Mostra Competitiva de Longas Metragens brasileiros do Festival de Cinema de Gramado. O vencedor será anunciado no dia 23 de agosto.

A EXAME já assistiu ao filme e publicará a crítica nos próximos dias.

*A repórter viajou a convite da Gramado Parks para a cobertura do 53º Festival de Cinema de Gramado