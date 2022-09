Você sabia? Rainha Elizabeth II inaugurou o MASP, em São Paulo

Você sabia que a rainha Elizabeth II já visitou o Brasil? E não foi uma visita em vão: em 1968, a então rainha veio acompanhada do marido, o príncipe Phillip, e fez a inauguração do prédio do MASP, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista. Foi a única vez que a monarca veio ao País.

Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos na tarde desta quinta-feira, 8, também foi ao Edifício Itália, conheceu o Monumento do Ipiranga e assistiu a um show com Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares na época em que esteve no Brasil. Além do tour em São Paulo, ela também visitou as cidades de Salvador (BA), Brasília (DF), Recife (PE), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Na época, auge da Ditadura Militar, a monarca almoçou com o então prefeito Faria Lima, assim como Evaristo e Leda Comolatti. A visita ao Edifício Itália ficou marcada em uma placa, que hoje está no terraço panorâmico do 41º andar do Edifício.

Inauguração do MASP

Antes de 1968, quando se fixou na tradicional Avenida Paulista, o MASP tinha outra casa. Fundado em 1947 pelo jornalista Assis Chateaubriand e o crítico de arte Pietro Bardi, o museu ficava na sede dos Diários e Emissoras Associadas, localizado na Rua Sete de Abril, centro da capital paulista.

Foi só em 1968 que o museu ganhou sua nova sede, um projeto arquitetônico sem precedentes, criado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. Uma curiosidade interessante é que o formato do MASP veio da exigência de preservar a vista exigida para o centro da cidade. Sendo assim, Bo Bardi projetou o prédio para que ele tivesse um bloco subterrâneo e um elevado.

O resultado foi um prédio suspenso a oito metros do piso, apoiado apenas em quatro vigas, com um espaço útil e de fácil vista do resto da cidade — o vão livre do MASP, de 74 metros. Na época, ele foi considerado o maior do mundo.

No dia 8 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth fez a inauguração do museu ao lado de Bo Bardi e ficou responsável pelo principal discurso.

