Charles se torna novo rei do Reino Unido; veja seu primeiro pronunciamento

Após a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, aos 96, Charles Philip Arthur George (Charles III), seu filho mais velho, assume o reinado da Reino Unido. O antes príncipe de Gales e atual rei, aos 73 anos, era o primeiro na linha de sucessão do trono. Conforme aponta a operação London Bridge, Charles assume a coroa já nesta sexta-feira, 9.

O primeiro pronunciamento de Charles acabou de ser emitida pela Família Real em nome dele. Confira:

"Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. 'Eu sei que a perda dela será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Commonwealth e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados por nosso conhecimento do respeito e profundo afeto em que a rainha foi tão amplamente mantida”.

A entrada de Charles como Rei do Reino Unido é, no entanto, temerosa após os mais 70 anos de reinado de Elizabeth II. Uma pesquisa do YouGov — empresa líder internacional de pesquisa de mercado baseada na internet — do segundo trimestre de 2022 revela que, o índice do novo rei é de 42%. Seu filho William, agora primeiro na linha de sucessão, possui 66%. A falecida mãe levava 75% das opiniões positivas entre os britânicos.

Quem é o novo rei do Reino Unido?

Charles era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Ele também foi o único dos filhos que testemunhou a cerimônia de coração da mãe. O atual rei nasceu no Palácio de Buckingham, em 14 de novembro de 1978, precisamente à 21h14. Hoje, é avô de cinco netos.

Qual a linha de sucessão do rei Charles III?

Depois de Charles, seus filhos (William e Harry) e netos são os próximos na linha de sucessão. O próximo irmão de Charles, o príncipe Andrew, é só o sétimo na linhagem:

1º - Príncipe William: O segundo na linha de sucessão é o príncipe William, de 40 anos, primeiro filho de Charles com a princesa Diana e neto de Elizabeth II;

2º - Príncipe George: O terceiro na linha de sucessão é o primeiro filho de William, o príncipe George (9 anos), bisneto da rainha;

3º - Princesa Charlotte: A quarta é a segunda filha de William, princesa Charlotte (7 anos);

4º - Príncipe Louis: O quinto na linha de sucessão é o filho mais novo de William, príncipe Louis (4 anos);

5º - Príncipe Harry: Em sexto na linha de sucessão vem o segundo filho de Charles e irmão mais novo de William, o príncipe Harry (37 anos);

6º - Príncipe Andrew: Em sétimo, vem o terceiro filho da rainha Elizabeth II, príncipe Andrew (62 anos), e depois seus filhos;

15º - Príncipe Edward: O príncipe Edward (58 anos), filho mais novo da rainha, vem em 14º, seguido por seus filhos;

18º - Princesa Anne: E a princesa Anne (72 anos), segunda mais velha atrás de Charles, é a 17ª, seguida por seus filhos.

Anne é a última na linha de sucessão dentre os filhos da rainha (embora seja a segunda mais velha, só atrás de Charles) por uma lei antiga do reino que dava preferência a herdeiros homens, o que fez os príncipes Andrew e Edward passarem a sua frente.

