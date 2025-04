Vinicius é o novo anjo do BBB 25; saiba como foi a prova e a diâmica desta semana

Vinícius venceu a Prova do Anjo no BBB 25, realizada nesta sexta-feira, 11, e garantiu o colar da imunidade e o poder de salvar um aliado do Paredão que será formado ainda hoje.

A disputa exigiu agilidade e atenção dos participantes, que precisaram retirar bolinhas de uma cabine, pegar um cartão e apertar o botão ao final de sua raia, cumprindo todas as etapas corretamente. Quem não estivesse com o cartão em mãos era eliminado.

Os três melhores tempos avançaram para a fase final: Diego Hypolito, Vinícius e Guilherme. Na etapa decisiva, Vinícius se destacou e conquistou o título de Anjo da semana.

Relembre como fica a dinâmica da semana:

Que horas é a formação de Paredão?

O Big Brother Brasil vai ao ar depois do programa Vale Tudo por volta das 22h30 pelo horário de Brasília — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.