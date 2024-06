Vin Diesel divulga arte conceitual de Velozes e Furiosos 11; veja

Vin Diesel, estrela da franquia Velozes e Furiosos, revelou uma nova arte conceitual para o novo filme da franquia, também conhecido como Fast X: Part 2, em sua página do Instagram. A imagem mostra um carro em movimento em meio a um cenário gelado, remetendo ao final de Fast X, onde Letty (Michelle Rodriguez) e Cipher (Charlize Theron) escapam de uma prisão na Antártida antes que Gisele (Gal Gadot), anteriormente presumida morta, apareça de um submarino.

Essa nova arte é mais uma das provocações de Diesel sobre a aguardada sequência, que deve continuar a partir dos múltiplos ganchos deixados no final de Fast X. Diesel também revelou recentemente que estava fazendo treinamento de carro para o novo filme em um local familiar da franquia. Além disso, ele mencionou planos para incluir um carro icônico dirigido por Brian O'Conner (Paul Walker), em uma homenagem ao personagem após a morte do ator em 2013.

Sequência volta às origens

Velozes e Furiosos 11 foi anunciado há muito tempo como o encerramento da franquia de maior sucesso financeiro da Universal Pictures, que arrecadou R$ 35 bilhões (US$ 7 bilhões) em todo o mundo desde seu início em 2001. O filme promete voltar às suas raízes de corrida de rua, que popularizaram a série ao longo dos anos. Além disso, o filme terá um orçamento menor, após Fast X ter sido um dos filmes mais caros já feitos, com um custo de R$ 1,66 bilhão (US$ 340 milhões). Fast X arrecadou R$ 3,5 bilhões (US$ 715 milhões) nas bilheterias, embora tenha tido um dos piores retornos domésticos da série e recebido críticas mistas.

Apesar do retorno de Diesel para Velozes e Furiosos 11, algumas questões sobre o elenco permanecem, em meio a rumores de que a sequência pode apresentar um novo vilão em vez do antagonista Dante Reyes, interpretado por Jason Momoa. Também há dúvidas sobre como o retorno do personagem de Dwayne Johnson, Luke Hobbs, será integrado ao filme, embora o próximo filme derivado de Hobbs deva esclarecer essas questões. Fast X também contou com Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Brie Larson e John Cena.

Gibson recentemente falou para a publicação Variety sobre o status de Velozes e Furiosos 11, afirmando que o desenvolvimento e a escrita do roteiro devem começar em 2025, após atrasos causados pelas greves do WGA e SAG-AFTRA. Louis Leterrier, que assumiu a direção de Fast X após a saída de James Wan, dirigirá o próximo filme.

A estreia de Velozes e Furiosos 11 está prevista para 2026, aumentando as expectativas dos fãs para o grande final da série.