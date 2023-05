Velozes e Furiosos 10: confira tudo o que precisa saber sobre o novo filme da saga

A espera dos fãs de velocidade chegou ao fim. Nesta sexta-feira, 19, estreia Velozes e Furiosos 10, novo filme da franquia histórica do cinema. Em mais um capítulo, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família, encontrarão pela frente o adversário mais letal que já enfrentaram.

Após mais de duas décadas de história, o filme está chegando em sua fase final. Com um novo diretor, Louis Leterrier, esta primeira parte do término da história, tenta decidir para onde a franquia está indo. Segundo a revista Variety, o astro da saga, Vin Diesel, afirmou que o final poderá ser dividido em dois filmes, ou seja, podemos esperar o Velozes e Furiosos 11 nos próximos anos.

Enredo traz de volta a história do Velozes e Furiosos 5: Operação Rio

O enredo de Velozes e Furiosos 10, traz conexão com o quinto filme da saga. O vilão desta vez é o diabólico Dante, interpretado por Jason Momoa, que se apresenta como o filho do chefe do crime no Rio de Janeiro, Hernan Reyes. Esse novo personagem tenta destruir Dom Toretto e sua família para vingar a morte do pai.

Entre cenas de ação e velocidade, o objetivo do filme é não deixar o ritmo cair. Justin Lin, que dirigiu os cinco dos filmes anteriores, elaborou uma maneira inteligente de amarrar a história que havia saído dos trilhos nas últimas produções. O novo diretor Louis Leterrier, gastou orçamento de US$ 300 milhões para o filme, com objetivo de engordar as cenas de ação, algo característico de suas produções.

O filme também ganhará duas novas personagem femininas. As agentes Isabel (Daniela Melchior) e Tess (Brie Larsson), ambas parentes de amigos de Dom de filmes anteriores. Larsson afirmou em entrevista que Tess é filha do Mr. Nobody, interpretado por Kurt Russel no sétimo filme.

Quem é Daniela Melchior, atriz portuguesa que participou de Esquadrão Suicida

Isabel será a irmã de Elena Neves (Elsa Pataky), a agente brasileira amiga de Hobbs (The Rock) que se relacionou com Dom no quinto filme. Daniela Melchior se destacou por ser a primeira atriz portuguesa a participar de uma produção da DC, interpretando Cleo Cazo em "Esquadrão Suicida".

Quem é a filha de Paul Walker que estará em Velozes e Furiosos 10?

Meadow Walker, filha de Paul Walker, o eterno Bryan O'Conner, fará uma participação no filme. A informação foi confirmada pela própria Meadow via redes sociais.

"Uma prévia da minha participação especial em 'Velozes 10'. O primeiro filme foi lançado quando eu tinha um ano! Eu cresci no set assistindo meu pai, Vin (Diesel), Jordana (Brewster), Michelle (Rodriguez), (Luda) Chris e mais nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família Velozes"

