Vídeo registra maior explosão do século em Júpiter: assista

Uma câmera de observação planetária da Universidade de Kyoto, no Japão, flagrou a maior explosão do século no planeta Júpiter

A observação dos cientistas japoneses foi feita em outubro do ano passado, mas o estudo, ainda em fase de revisão, só foi publicado nesta semana.

A câmera que filmou a explosão no planeta gasoso é chamada de "câmera de observação planetária para pesquisas de transiente óptico (Poncots)". Ela foi criada pela própria universidade de Kyoto justamente para estudar as explosões em Júpiter, que não são tão raras.

De acordo com os cientistas, o clarão observado no ano passado foi o maior dos últimos 28 anos.

O que causou a explosão foi uma rocha de até 30 metros de diâmetro que colidiu com o planeta em alta velocidade. O impacto pode ter elevado a temperatura a 8 mil graus célsius no momento da colisão.

O estudo diz que explosão teve força equivalente à explosão de 2 milhões de toneladas de TNT.

11 vezes maior que o planeta terra, Júpiter atrai com frequência asteroides que acabam entrando em sua atmosfera, composta basicamente pelos gases hidrogênio e hélio. Os responsáveis pelo estudo da universidade de Kyoto afirmam que a detecção dessa super explosão indica que impactos semelhantes, em diferentes escalas, ocorrem aproximadamente uma vez por ano em Júpiter.

A última grande explosão observada em Júpiter ocorreu em 1994, quando um asteroide com força de 300 milhões de bombas atômicas atingiu o planeta e deixou marcas em sua atmosfera.

