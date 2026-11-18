GTA 6 será lançado em 19 de novembro para PS5 e Xbox Series X|S (Youtube/Reprodução)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h58.
GTA 6, o novo jogo da Rockstar Games, inclui a cantora Anitta como voz da personagem Dra. Nita, apresentadora de um programa de rádio sobre sexo e relacionamentos. O jogo será lançado em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versão para Xbox Cloud Gaming também disponível. É o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.
A cantora Anitta faz parte da trilha sonora e da programação de rádio de GTA 6. No jogo, a artista empresta a voz à personagem Dra. Nita, apresentadora de um programa sobre sexo e relacionamentos na estação The Wipe.
A participação é apenas vocal, sem um avatar físico da brasileira na trama. Entre os convidados da atração está a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série "Euphoria", que chega a conversar em português com a cantora.
Batizado de Dra. Nita Responde, o programa apresenta Anitta como uma especialista em sexo que recebe convidados para discutir relacionamentos e dar conselhos sobre a vida sexual.
A atração faz uma sátira dos tradicionais quadros de aconselhamento amoroso e sexual, em uma abordagem alinhada ao humor característico da franquia, que costuma transformar referências da cultura pop e do comportamento em atrações dentro do universo do jogo.
Além da participação como apresentadora, Anitta também marca presença na trilha sonora de GTA 6. A faixa Touch And Go, de seu álbum mais recente, foi escolhida como tema do programa na The Wipe. A trilha inclui outros artistas brasileiros, como Sepultura, com Territory, e Cristina Camargo, com Moral Tem Hora.
A Rockstar Games lança GTA 6 nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, o jogo será liberado à meia-noite de Brasília. É o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.
A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.
|Região
|Horário local
|Acre e oeste do Amazonas
|22h de quarta-feira, 18
|Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima
|23h de quarta-feira, 18
|Regiões que seguem o horário de Brasília
|0h de quinta-feira, 19
|Fernando de Noronha
|1h de quinta-feira, 19
No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.
As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.
O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.