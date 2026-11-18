A cantora Anitta faz parte da trilha sonora e da programação de rádio de GTA 6. No jogo, a artista empresta a voz à personagem Dra. Nita, apresentadora de um programa sobre sexo e relacionamentos na estação The Wipe.

A participação é apenas vocal, sem um avatar físico da brasileira na trama. Entre os convidados da atração está a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série "Euphoria", que chega a conversar em português com a cantora.

Batizado de Dra. Nita Responde, o programa apresenta Anitta como uma especialista em sexo que recebe convidados para discutir relacionamentos e dar conselhos sobre a vida sexual.

A atração faz uma sátira dos tradicionais quadros de aconselhamento amoroso e sexual, em uma abordagem alinhada ao humor característico da franquia, que costuma transformar referências da cultura pop e do comportamento em atrações dentro do universo do jogo.

Além da participação como apresentadora, Anitta também marca presença na trilha sonora de GTA 6. A faixa Touch And Go, de seu álbum mais recente, foi escolhida como tema do programa na The Wipe. A trilha inclui outros artistas brasileiros, como Sepultura, com Territory, e Cristina Camargo, com Moral Tem Hora.

A Rockstar Games lança GTA 6 nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, o jogo será liberado à meia-noite de Brasília. É o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.

Que horas GTA 6 será liberado no Brasil?

A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.

Região Horário local Acre e oeste do Amazonas 22h de quarta-feira, 18 Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima 23h de quarta-feira, 18 Regiões que seguem o horário de Brasília 0h de quinta-feira, 19 Fernando de Noronha 1h de quinta-feira, 19

No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.

Onde jogar GTA 6? Tem versão para PC?

As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.

O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.