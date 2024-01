Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do BBB 24

A tiktoker Vanessa Lopes apertou o botão da desistência do Big Brother Brasil (BBB) 24 nesta sexta-feira, 19. O público e os participantes se assustaram quando a sister confirmou sua saída do reality show.

A atitude foi uma grande surpresa para os brothers, pois, nos últimos dias, a sister deixou o público preocupado ao ser vista falando sozinha, criando teorias mirabolantes, chorando e duvidando da identidade dos colegas do programa da TV Globo.

A confusão ocorreu nesta tarde, às 17h. Em conversa com os brothers, Vanessa chegou a questionar sua participação no BBB, disse que estava tranquila e alguns participantes tentaram convencê-la a permanecer no jogo. "Todos os meus traumas estão nessa casa. Eu tô suave", falou.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, declarou Vanessa momentos antes da desistência.

E acrescentou: "Eu não estou com raiva de ninguém, eu vejo o lado bom em vocês galera. Independentemente da rivalidade que a gente possa ter. Eu só tive que ter o meu tempo para entender. Todos os meus traumas estão nessa casa, eu sei disso".

Antes de apertar o botão da desistência, Vanessa foi impedida inicialmente por Nizam: “Por favor, não, por mim”. Em seguida, MC Bin Laden também se levantou para segurar a sister: “Pelo amor de Deus, não faz isso”.

"Ela não está normal, não está falando coisa com coisa", disse Yasmin Brunet, em tom de preocupação com o bem-estar da influenciadora.

Depois da saída da tiktoker, os brothers conversaram e lamentaram a decisão. Em seguida, se reuniram para ajudar a arrumar as malas dela. Diante da situação, Wanessa chorou e Nizam falou que, horas antes, Vanessa Lopes sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos.

Já Deniziane disse que havia sugerido à Vanessa que antes de desistir buscasse a ajuda da psicóloga do programa.

"Foi o melhor para ela, ela fez de cabeça limpa", disse Nizam ao consolar MC Bin Laden, que ficou bastante abalado com a decisão de Vanessa.

