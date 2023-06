PMEs movimentam R$ 194 milhões no varejo online com o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados foi comemorado nesta segunda, 12, e o comércio online mais uma vez teve papel de destaque nas vendas do varejo. O faturamento dos pequenos e médios lojistas chegou a R$ 194 milhões no online, número 20% superior ao ano passado (R$ 161,5 milhões). É o que aponta o levantamento inédito da plataforma Nuvemshop. Para a análise, foram consideradas as vendas realizadas entre final de maio e início de junho de 2022 e 2023, com a base de lojistas brasileiros da empresa.

“Observamos que os empreendedores se desprenderam das campanhas tradicionais, que focam mais no apelo estético dos produtos, normalmente utilizando banners no site e conteúdo para as redes sociais focado em casais e no romantismo da data. Agora, observamos que os lojistas complementam esses conteúdos com outras ações efetivas, como sugestão de combos de produtos para presente, brindes, descontos, entrega rápida e embalagens chamativas. Assim, os empreendedores oferecem uma experiência de compra positiva desde o site até o ‘unboxing’ em casa”, diz Guilherme Arantes, especialista em e-commerce da Nuvemshop.

Quais produtos mais venderam no Dia dos Namorados?

Os produtos mais vendidos foram vestidos, perfumes femininos e masculinos, óculos de sol e bonés.

Os segmentos que mais faturaram foram:

Moda (R$ 71 milhões)

Saúde & Beleza (R$ 16 milhões)

Acessórios (R$ 13 milhões)

Os setores que tiveram crescimento mais expressivo em comparação com 2022 foram: Joias (+ 81%) e Casa & Jardim (+ 76%).

Estratégias

É o caso da loja virtual Macchi, joalheria focada em alianças, que lançou a campanha “Dia dos Amores” e ofereceu produtos a pronta-entrega e fretes mais rápidos — “envio flash e super flash”.

“Reparamos que muitos de nossos clientes não costumam comprar presentes de forma antecipada, por isso oferecemos fretes com prazos de um a quatro dias úteis, variando somente se o cliente optar por personalizar as alianças”, comenta a empreendedora Aline Djanikian. Somente no ano passado, 20% do faturamento anual da Macchi foi resultado das vendas do Dia dos Namorados.

VEJA TAMBÉM: