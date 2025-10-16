Pop

'Vale Tudo': maioria do público acredita que Odete Roitman não morreu; veja enquete

Com o fim do remake de 2025 se aproximando, o público ainda tenta desvendar quem foi o responsável pelo assassinato da bilionária Odete Roitman

Odete Roitman: personagem morreu e teorias surgiram nas redes sociais (Globo/Fabio Rocha)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07h41.

O mistério sobre quem matou Odete Roitman, a vilã de Vale Tudo, segue sendo um dos maiores enigmas da televisão brasileira.

Com o fim do remake de 2025 se aproximando, o público ainda tenta desvendar quem foi o responsável pelo assassinato da bilionária Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. A identidade do assassino só será revelada no último capítulo, que irá ao ar na sexta-feira, 17.

Mas, para os leitores da EXAME Pop, Odete Roitman não morreu. Em enquete finalizada nesta quinta-feira, 16, 821 leitores acreditam que a vilã continua viva, versus 307 que acham que ela de fato morreu.

Quem matou Odete Roitman?

Outra pesquisa feita pela EXAME Pop apontou que a maioria absoluta dos leitores acredita que Heleninha, filha de Odete, é a verdadeira assassina.

Com o total de 1.589 votos totais, 565 leitores acreditam que Heleninha assassinou Odete.

No remake, a morte de Odete Roitman acontece em seu apartamento no Copacabana Palace, após uma visita misteriosa. A sequência preserva o suspense do original, e mostra vários personagens em atitudes suspeitas, com cinco principais suspeitos no foco: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'?

Na noite do dia 6 de janeiro de 1989, uma grande revelação aconteceu: Leila, personagem de Cássia Kis, foi identificada como a assassina de Odete Roitman. Movida por ciúmes e confusão, Leila atirou na vilã por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima.

Curiosamente, a personagem de Leila não estava entre os principais suspeitos ao longo da trama, e a própria atriz só tomou conhecimento de que sua cena final iria ao ar no momento da exibição, mantendo o suspense até o último instante.

Veja enquete:

