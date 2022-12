Shrek 5 vem aí? Antonio Bandeiras, dublador do Gato de Botas, dá pistas sobre novo filme

No dia 3 de dezembro, os fãs do universo de "Shrek", o ogro mais amado das crianças dos anos 2000, tiveram uma esperança renascida. No painel que exibiu o "Gato de Botas 2: O Último Pedido" em uma exclusiva pré-estréia — posto que a animação só irá aos cinemas em 5 de janeiro —, a cena do pós-créditos mostrou o personagem de Antônio Bandeiras em direção a "Tão Tão Distante", lar da família e amigos de Shrek.

Questionado se um quinto filme do ogro verde seria uma realidade, Bandeiras afirmou que a possibilidade existe. "Estou com esse felino há quase 20 anos, e já fiz cinco filmes com ele. Provavelmente teremos outra [aventura solo], e Shrek provavelmente vai voltar também", disse o ator ao Deadline.

O último filme do Shrek foi lançado há 12 anos, então a expectativa do retorno do ogro é bastante alta.

A Universal vai liberar mais um filme do Shrek?

A informação não foi confirmada, mas na cena pós-créditos, o Gato de Botas retorna para Tão Tão Distante - terra que se relaciona com Shrek.

O filme é dublado por Giovana Ewbank (Kitty) e Alexandre Moreno (Gato de Botas) no Brasil. No filme original, a dublagem é de Antônio Bandeiras e Salma Hayek.

A CCXP exibiu o filme inteiro durante o evento, uma tração inédita do Palco Thunder, lotado desde as 11h.

Ao final do painel, a Universal trouxe alguns dos dubladores brasileiros do filme para fazer comentários ao vivo sobre os bastidores.

Nas palavras do dublador de Perrito, o filme é definido por “amizade, amor e otimismo. É levantar todos os dias e pensar em dar o melhor de si para você mesmo e todos em volta”.

