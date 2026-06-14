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Suíça diz não a 'limite' de população, dizem primeiras estimativas

País votou neste domingo uma proposta para ter um 'teto' populacional em função do excesso de imigração

Suíça (foto/Getty Images)

Suíça (foto/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 14 de junho de 2026 às 11h10.

Os suíços rejeitaram a iniciativa popular anti-imigração que pretendia limitar a população do país, segundo as projeções do instituto de pesquisas gsf.bern.

De acordo com a agência Afp, a votação, que se anunciava muito acirrada, teria terminado com a vitória do 'Não' com 55%, segundo a projeção do gsf.bern publicada 30 minutos após o fechamento das zonas eleitorais.

"Estamos muito aliviados e felizes. É um resultado importante para o nosso país e para as nossas relações com a UE", declarou a diretora da organização patronal Economiesuisse, Monika Rühl, ao canal público RTS.

O governo, o Parlamento, os principais partidos políticos, os sindicatos e entidades patronais eram contrários à medida.

Em caso de aprovação, a medida poderia comprometer as relações entre a Suíça e a União Europeia, sua principal parceira comercial, com a qual mantém laços econômicos estreitos apesar de não ser integrante do bloco.

10 milhões de habitantes

O texto, apresentado pela União Democrática do Centro (UDC, direita radical), o principal partido do país, pretendia limitar a imigração para evitar que a população permanente supere 10 milhões de pessoas até 2050.

Na Suíça, os estrangeiros representam mais de 25% da população.

Segundo os promotores do texto, a iniciativa deveria evitar a escassez de moradias, o aumento dos aluguéis, a urbanização fora de controle, os engarrafamentos, os trens lotados, o aumento da criminalidade, o sistema de saúde no limite e a baixa qualidade do ensino.

Em outro referendo, os suíços aprovaram, segundo as primeiras estimativas, a proposta de lei para endurecer o acesso ao serviço civil, em um cenário em que a guerra na Ucrânia e as tensões geopolíticas levam diversos países a reforçar seus exércitos.

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