Último episódio da 2ª temporada de 'Fallout' estreia hoje e pode mudar tudo na série

Fallout: Tudo sobre o lançamento e as possíveis respostas no episódio 8 (Prime Video/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h33.
O oitavo e último episódio da 2ª temporada de Fallout chega ao Prime Video nessa terça-feira, 3, marcando o fim de uma temporada repleta de conflitos, alianças e escolhas morais que moldaram o rumo dos protagonistas.
No Brasil, o capítulo final estará disponível a partir das 23h, mantendo o padrão de lançamento semanal adotado pela plataforma ao longo da temporada. A produção foi alvo de ajustes de horários em algumas regiões, com a estreia antecipada em certos mercados para o fim da jornada dos personagens.
Após o sétimo episódio ter reposicionado alianças e revelado interesses ocultos entre facções no Wasteland, espera-se que o desfecho responda aos principais conflitos narrativos do ano, especialmente as tramas envolvendo Lucy, Maximus e o Ghoul, cujas decisões no final podem alterar drasticamente o equilíbrio de poder na temida New Vegas.
Entre os elementos mais aguardados pelos fãs estão a resolução das disputas ideológicas que moveram boa parte da história e o impacto final das escolhas feitas pelos protagonistas em um mundo pós-apocalíptico cheio de perigos e incertezas.
Com o lançamento deste episódio 8, a série encerra oficialmente sua segunda temporada, mas expectativas por uma continuação já cercam os fãs, especialmente após a confirmação de uma terceira temporada pela produção.
Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.
A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.
Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.
Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.
O elenco principal retorna com:
A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.