Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Último episódio da 2ª temporada de 'Fallout' estreia hoje e pode mudar tudo na série

Veja o horário de lançamento e o que esperar do desfecho da série no Prime Video

Fallout: Tudo sobre o lançamento e as possíveis respostas no episódio 8 (Prime Video/Divulgação)

Fallout: Tudo sobre o lançamento e as possíveis respostas no episódio 8 (Prime Video/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h33.

Tudo sobreAmazon Prime Video
Saiba mais

O oitavo e último episódio da 2ª temporada de Fallout chega ao Prime Video nessa terça-feira, 3, marcando o fim de uma temporada repleta de conflitos, alianças e escolhas morais que moldaram o rumo dos protagonistas.

Quando estará disponível no Brasil?

No Brasil, o capítulo final estará disponível a partir das 23h, mantendo o padrão de lançamento semanal adotado pela plataforma ao longo da temporada. A produção foi alvo de ajustes de horários em algumas regiões, com a estreia antecipada em certos mercados para o fim da jornada dos personagens.

Após o sétimo episódio ter reposicionado alianças e revelado interesses ocultos entre facções no Wasteland, espera-se que o desfecho responda aos principais conflitos narrativos do ano, especialmente as tramas envolvendo Lucy, Maximus e o Ghoul, cujas decisões no final podem alterar drasticamente o equilíbrio de poder na temida New Vegas.

O que esperar do último episódio?

Entre os elementos mais aguardados pelos fãs estão a resolução das disputas ideológicas que moveram boa parte da história e o impacto final das escolhas feitas pelos protagonistas em um mundo pós-apocalíptico cheio de perigos e incertezas.

Com o lançamento deste episódio 8, a série encerra oficialmente sua segunda temporada, mas expectativas por uma continuação já cercam os fãs, especialmente após a confirmação de uma terceira temporada pela produção.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

  • Ella Purnell (Yellowjackets)
  • Aaron Moten (Emancipation)
  • Walton Goggins (The White Lotus)
  • Kyle MacLachlan (Twin Peaks)
  • Moisés Arias (The King of Staten Island)
  • Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime VideoSéries

Mais de Pop

BBB 26: Enquete mostra qual brother já está com um pé fora da casa

O que os e-mails de Jeffrey Epstein diziam sobre Bill Gates

BTS na Netflix: streaming anuncia show ao vivo e documentário do grupo de K-Pop

Paredão BBB 26: enquete mostra alta em votos para Ana Paula sair

Mais na Exame

Mercados

Walmart se torna primeira varejista a valer US$ 1 trilhão na bolsa

Brasil

Fies 2026: inscrições começam nesta terça-feira, 3, com mais de 60 mil vagas

Negócios

Bioeconomia ganha força nas exportações e destaca a 100% Amazonia no comércio global

Marketing

BBB 26: Paredão ganha nova 'participante', a CVC