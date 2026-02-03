Último episódio da 2ª temporada de 'Fallout' estreia hoje e pode mudar tudo na série

O oitavo e último episódio da 2ª temporada de Fallout chega ao Prime Video nessa terça-feira, 3, marcando o fim de uma temporada repleta de conflitos, alianças e escolhas morais que moldaram o rumo dos protagonistas.

Quando estará disponível no Brasil?

No Brasil, o capítulo final estará disponível a partir das 23h, mantendo o padrão de lançamento semanal adotado pela plataforma ao longo da temporada. A produção foi alvo de ajustes de horários em algumas regiões, com a estreia antecipada em certos mercados para o fim da jornada dos personagens.

Após o sétimo episódio ter reposicionado alianças e revelado interesses ocultos entre facções no Wasteland, espera-se que o desfecho responda aos principais conflitos narrativos do ano, especialmente as tramas envolvendo Lucy, Maximus e o Ghoul, cujas decisões no final podem alterar drasticamente o equilíbrio de poder na temida New Vegas.

O que esperar do último episódio?

Entre os elementos mais aguardados pelos fãs estão a resolução das disputas ideológicas que moveram boa parte da história e o impacto final das escolhas feitas pelos protagonistas em um mundo pós-apocalíptico cheio de perigos e incertezas.

Com o lançamento deste episódio 8, a série encerra oficialmente sua segunda temporada, mas expectativas por uma continuação já cercam os fãs, especialmente após a confirmação de uma terceira temporada pela produção.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

Ella Purnell (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Aaron Moten (Emancipation)

(Emancipation) Walton Goggins (The White Lotus)

(The White Lotus) Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

(Twin Peaks) Moisés Arias (The King of Staten Island)

(The King of Staten Island) Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.