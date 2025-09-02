Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

A Netflix chega a setembro de 2025 com grandes estreias de filmes e séries no catálogo. Entre os destaques estão a segunda parte da segunda temporada de "Wandinha", a chegada de toda a franquia "Velozes & Furiosos" e novos episódios da terceira temporada de "Alice in Borderland".
O mês também marca o retorno de realities como "Casamento às Cegas: Brasil", agora com participantes acima dos 50 anos, além de novidades em produções nacionais, animes e conteúdos infantis. Tem espaço até para boxe: Canelo Álvarez e Terence Crawford se enfrentam ao vivo no dia 14.
Confira abaixo a programação completa:
O que entra em cartaz na Netflix em setembro de 2025?
Séries que entram na Netflix em setembro de 2025
- Wandinha - Temporada 2: Parte 2 | 03/09/2025
- Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 5 | 10/09/2025
- Beauty in Black: Temporada 2 | 11/09/2025
- Eu, Você e Toda uma Vida | 12/09/2025
- Chefs: A Nova Geração | 17/09/2025
- Black Rabbit | 18/09/2025
- O Refúgio Atômico | 19/09/2025
- Desobedientes | 25/09/2025
- House of Guinness | 25/09/2025
- Alice in Borderland: Temporada 3 | 25/09/2025
Filmes que entram na Netflix em setembro de 2025
- Gênio Indomável | 01/09/2025
- Velozes & Furiosos (saga completa) | 02/09/2025
- Space Jam - O Jogo do Século | 05/09/2025
- Ela é Demais | 06/09/2025
- A Paris Errada | 12/09/2025
- Oito Mulheres e um Segredo | 12/09/2025
- Onze Homens e um Segredo | 12/09/2025
- Doze Homens e Outro Segredo | 12/09/2025
- Treze Homens e um Novo Segredo | 12/09/2025
- Infiltrado na Klan | 18/09/2025
- Corra! | 19/09/2025
- Doutor Sono | 19/09/2025
- Tropa de Elite | 21/09/2025
- Sinais | 25/09/2025
- French Lover | 26/09/2025
- Rute e Boaz | 26/09/2025
Ao vivo
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford | 14/09/2025, às 21h
Conteúdo infantil e família
- A Concierge Pokémon - Temporada 1: Parte 2 | 04/09/2025
- Peixe Vermelho, Peixe Azul | 08/09/2025
- Rei Lobo: Temporada 2 | 11/09/2025
- Pokémon: Horizontes - Temporada 2 - A Busca por Laqua: Parte 4 | 26/09/2025
Anime
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity | 07/09/2025
- Naruto Shippuden: Temporada 17 | 20/09/2025
