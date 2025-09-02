Casual

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques do mês estão o final da 2ª temporada de 'Wandinha', a estreia da 5ª 'Casamento às Cegas Brasil' e a chegada da franquia 'Velozes e Furiosos'

Netflix: o que chega ao streaming em setembro de 2025? (Divulgação/ Montagem EXAME)

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h14.

A Netflix chega a setembro de 2025 com grandes estreias de filmes e séries no catálogo. Entre os destaques estão a segunda parte da segunda temporada de "Wandinha", a chegada de toda a franquia "Velozes & Furiosos" e novos episódios da terceira temporada de "Alice in Borderland".

O mês também marca o retorno de realities como "Casamento às Cegas: Brasil", agora com participantes acima dos 50 anos, além de novidades em produções nacionais, animes e conteúdos infantis. Tem espaço até para boxe: Canelo Álvarez e Terence Crawford se enfrentam ao vivo no dia 14.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em setembro de 2025?

Séries que entram na Netflix em setembro de 2025

  • Wandinha - Temporada 2: Parte 2 | 03/09/2025
  • Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 5 | 10/09/2025
  • Beauty in Black: Temporada 2 | 11/09/2025
  • Eu, Você e Toda uma Vida | 12/09/2025
  • Chefs: A Nova Geração | 17/09/2025
  • Black Rabbit | 18/09/2025
  • O Refúgio Atômico | 19/09/2025
  • Desobedientes | 25/09/2025
  • House of Guinness | 25/09/2025
  • Alice in Borderland: Temporada 3 | 25/09/2025

Filmes que entram na Netflix em setembro de 2025

  • Gênio Indomável | 01/09/2025
  • Velozes & Furiosos (saga completa) | 02/09/2025
  • Space Jam - O Jogo do Século | 05/09/2025
  • Ela é Demais | 06/09/2025
  • A Paris Errada | 12/09/2025
  • Oito Mulheres e um Segredo | 12/09/2025
  • Onze Homens e um Segredo | 12/09/2025
  • Doze Homens e Outro Segredo | 12/09/2025
  • Treze Homens e um Novo Segredo | 12/09/2025
  • Infiltrado na Klan | 18/09/2025
  • Corra! | 19/09/2025
  • Doutor Sono | 19/09/2025
  • Tropa de Elite | 21/09/2025
  • Sinais | 25/09/2025
  • French Lover | 26/09/2025
  • Rute e Boaz | 26/09/2025

Ao vivo

  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford | 14/09/2025, às 21h

Conteúdo infantil e família

  • A Concierge Pokémon - Temporada 1: Parte 2 | 04/09/2025
  • Peixe Vermelho, Peixe Azul | 08/09/2025
  • Rei Lobo: Temporada 2 | 11/09/2025
  • Pokémon: Horizontes - Temporada 2 - A Busca por Laqua: Parte 4 | 26/09/2025

Anime

  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity | 07/09/2025
  • Naruto Shippuden: Temporada 17 | 20/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

