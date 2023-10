Os 5 melhores filmes e séries para assistir no feriado

Entre suspense e terror, filmes e séries, este feriado está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série baseada no livro homônimo Uma Questão de Química, que acompanha Elizabeth Zott (Brie Larson), cujo sonho de ser cientista é interrompido em uma sociedade patriarcal. Já na Netflix, duas estreias de terror, o filme Conferência Mortal e a série A Queda da Casa de Usher.



Uma Questão de Química (Apple TV+)

Ambientada no início da década de 1950, a série baseada no livro homônimo acompanha Elizabeth Zott (Brie Larson), cujo sonho de ser cientista é interrompido em uma sociedade patriarcal. Quando Elizabeth é demitida de seu laboratório, ela aceita um emprego como apresentadora de um programa de culinária na TV e se propõe a ensinar a um grupo de donas de casa ignoradas - e aos homens que, de repente, estão assistindo ao programa- muito mais do que receitas.

A Queda da Casa de Usher (Netflix)

Mike Flanagan, criador de "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite", apresenta esta série de terror baseada na obra de Edgar Allan Poe. Os implacáveis irmãos Roderick e Madeline Usher transformaram a Farmacêutica Fortunato em um império de riqueza, privilégios e poder. Mas os segredos do passado vêm à tona quando os herdeiros da dinastia Usher começam a morrer nas mãos de uma mulher misteriosa de sua juventude.

Conferência Mortal (Netflix)

Conferência Mortal é um filme sobre uma conferência de desenvolvimento de equipe que vira um pesadelo quando acusações de corrupção começam a circular e perturbam o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa persegue e mata os participantes. Nesta comédia sueca no estilo slasher, os personagens são simpáticos e espirituosos.

Dezesseis Facadas (Prime Video)

Quando o infame "Sweet Sixteen Killer" retorna 35 anos após sua primeira onda de assassinatos para fazer outra vítima, Jamie, de 17 anos, acidentalmente viaja de volta no tempo para 1987, determinada a deter o assassino.

Everybody Loves Diamonds (Prime Video)

A série italiana acompanha uma equipe de pequenos ladrões italianos que conseguem enganar a segurança de alto nível para roubar pedras preciosas no valor de milhões de dólares do Centro de Diamantes de Antuérpia.