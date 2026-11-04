'Tudo é Justo': 2ª temporada estreia com Cauã Reymond e Kim Kardashian

A segunda temporada de "Tudo é Justo" estreia nesta quarta-feira, 4, no Disney+, com três episódios disponíveis no lançamento. A produção de Ryan Murphy ganha o reforço de Cauã Reymond, que passa a integrar o elenco ao lado de Kim Kardashian e Glenn Close.

O retorno acompanha uma crise no escritório Grant, Ronson & Greene. Entre disputas profissionais e conflitos pessoais, as protagonistas terão de lidar com novas alianças e uma revelação que ameaça o futuro da sociedade.

Qual é a história de 'Tudo é Justo'?

A série acompanha advogadas especializadas em divórcios que deixam um escritório comandado por homens para abrir o próprio negócio. À frente de separações milionárias, elas enfrentam disputas judiciais e segredos que afetam suas relações dentro e fora do trabalho.

Na nova temporada, a confiança entre as integrantes da equipe será colocada à prova. A ameaça à existência do escritório leva os conflitos para o centro da sociedade, enquanto as personagens tentam preservar os vínculos que sustentam o negócio.

Quando os episódios serão lançados?

A segunda temporada de "Tudo é Justo" terá oito episódios no Disney+. Os três primeiros chegam nesta quarta-feira, 4, e os demais serão lançados às quartas-feiras, até 2 de dezembro. Confira o calendário:

Episódio 1: 4 de novembro de 2026;

4 de novembro de 2026; Episódio 2: 4 de novembro de 2026;

4 de novembro de 2026; Episódio 3: 4 de novembro de 2026;

4 de novembro de 2026; Episódio 4: 11 de novembro de 2026;

11 de novembro de 2026; Episódio 5: 18 de novembro de 2026;

18 de novembro de 2026; Episódio 6: 25 de novembro de 2026;

25 de novembro de 2026; Episódio 7: 2 de dezembro de 2026;

2 de dezembro de 2026; Episódio 8 — final da temporada: 2 de dezembro de 2026.

Quem está no elenco da segunda temporada?

Além de Cauã Reymond, a nova fase reúne Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close. A produção é da 20th Television em associação com a Ryan Murphy Television.

Kardashian retorna como Allura Grant, enquanto Watts interpreta Liberty Ronson e Nash-Betts vive Emerald Greene, investigadora e sócia da firma. Close dá vida à mentora Dina Standish, e Paulson interpreta a advogada Carrington Lane. Taylor e Noszka retomam os papéis de Milan e Chase Munroe.